Godzilla vs Kong: sera-t-il présenté en première sur HBO Max?

Depuis la première de Wonder Woman en 1984 sur HBO Max, Warner Bros a mis au point une nouvelle stratégie pour la sortie de ses films. Au départ, ils ont confirmé qu’ils sortiraient 6 films DC Comics par an, 4 sur grand écran et 2 sur le service de streaming.

Mais maintenant, il semble que l’idée va s’étendre en dehors de l’univers des super-héros et s’appliquera également à d’autres films Warner. Cela pourrait être le cas avec le film tant attendu Godzilla contre Kong.

Godzilla vs Kong sera le dernier film MonsterVerse, qui comprend les films Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) et Godzilla: King of the Monsters (2019). Le film réalisé par Adam Wingard devait sortir en novembre 2020, mais en raison de la pandémie, il a été déplacé au 21 mai 2021.

Cependant, face à une épidémie mondiale de coronavirus et à la fermeture prolongée des salles de cinéma, Warner Bros envisagerait un nouveau format de lancement pour son long métrage: le présenter en première sur HBO Max. Mais il y a un très gros problème: Legendary Entertainment, la société de production qui a investi 70% du budget pour réaliser le film, n’aurait aucun gain financier de ce déménagement.







Comme signalé Le Wrap, si Warner décide de sortir le film exclusivement sur HBO Max, Legendary Entertainment serait prêt à intenter une action en justice contre le distributeur. Ce serait un problème sérieux puisque le producteur est également l’entreprise qui réalise Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya pour Warner Bros.

Il suffit d’attendre que Warner Bros prenne une décision. Godzilla vs Kong jouera par Millie Bobby Brown, Alezander Skarsgard, Danai Gurira, Eiza Gonzalez et Kyle Chandler.