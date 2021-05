Godzilla Vs Kong se dirige vers 4K Ultra HD en juin avec des commentaires et de nombreux extras

Assistez à une bataille spectaculaire pour les âges lorsque Godzilla contre Kong arrive pour la propriété numérique Premium à la maison le 21 mai. De Legendary Pictures et Warner Bros. Pictures, le film est réalisé par Adam Wingard (L’invité, Vous êtes le prochain) et met en vedette Alexander Skarsgård (La légende de Tarzan, Téléviseurs De gros petits mensonges) et Millie Bobby Brown (télé Choses étranges). Le film sera également disponible en 4K, en Blu-ray Combo Pack et en DVD à partir du 15 juin.

Le 21 mai, Godzilla contre Kong sera disponible pour une possession numérique haut de gamme anticipée à domicile au prix de 29,99 € sur les plateformes numériques participantes où vous achetez des films. Le 15 juin, Godzilla contre Kong sera disponible sur 4K, Blu-ray Combo Pack et DVD. Godzilla contre Kong continuera également d’être disponible à la vente en haute définition et en définition standard auprès des détaillants numériques participants.

Le disque Blu-ray 4K Ultra HD de Godzilla contre Kong mettra en vedette Dolby Vision HDR, qui élargit considérablement la palette de couleurs et la plage de contraste, et utilise des métadonnées dynamiques pour optimiser automatiquement l’image pour chaque écran, image par image. Il comportera également la technologie HDR10 + TM, HDR qui optimise les niveaux de luminosité et le contraste pour chaque scène, rendant les zones lumineuses plus lumineuses et les zones sombres plus sombres pour offrir une expérience visuelle réaliste.

Le disque Blu-ray 4K Ultra HD de Godzilla contre Kong comprendra également une bande-son Dolby Atmos remixée spécifiquement pour l’environnement de cinéma maison afin de placer et de déplacer l’audio n’importe où dans la pièce, y compris au-dessus. Le film sera également disponible sur Movies Anywhere. Grâce à l’application et au site Web gratuits de Movies Anywhere, les consommateurs peuvent accéder à tous leurs films éligibles en connectant leur compte Movies Anywhere à leurs comptes de revendeurs numériques participants.

Godzilla contre Kong Caractéristiques spéciales de 4K UHD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD Special Edition:

Kong découvre la Terre creuse

Kong quitte la maison

Voici le temple de Kong

L’évolution de Kong, huitième merveille du monde

Attaques de Godzilla

Le phénomène de GOJIRA, roi des monstres

Premier tour: bataille en mer

Deuxième tour: l’un tombera

Titan Tag Team: Le Dieu et le Roi

La montée de MechaGodzilla

Commentaire du réalisateur, Adam Wingard (uniquement sur 4K et Blu-ray)

Des fonctionnalités spéciales seront disponibles chez certains détaillants numériques le 21 mai.

