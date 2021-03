Godzilla vs Kong: quand il ouvre par pays dans les théâtres d’Amérique latine

Compte à rebours! Godzilla contre Kong il se rapproche de plus en plus et sa première approche dans le monde entier. Le film a été retardé dans sa sortie en raison de la pandémie de coronavirus, mais maintenant la voie est ouverte pour voir la lumière de la forme hybride: sera diffusé sur la plate-forme HBO Max et sera dans les cinémas où les théâtres sont activés. Vérifiez quand et comment le voir en Amérique latine!

Le film avait quatre dates de sortie en 2020, mais les restrictions sanitaires ont rendu ses débuts impossibles. Avec plus de 50% des salles ouvertes aux États-Unis, la situation s’est considérablement améliorée et il était enfin temps de voir la bande. Dans le pays du nord, ce sera à partir du 31 mars et ce sera à la fois dans les salles et sur HBO Max.

Cette modalité hybride que Warner pensait pour 2021 est envisagée dans le cadre d’une stratégie de lutte contre les pertes économiques de l’année dernière. Au total, 17 films sortiront dans ce format « Ce modèle d’exposition hybride nous permet d’apporter le meilleur soutien à nos films, partenaires créatifs et cinéma en général en 2021 »Toby Emmerich, président de Warner Bros, a déclaré en novembre.

En Amérique latine, il y a une situation particulière car HBO Max n’arrivera dans la région qu’en juin. Contrairement à ce qui s’est passé avec Justice League de Zack Snyder, le film ne sera pas sur d’autres plateformes et la seule option pour le voir sera d’aller dans les chambres. Ceci représente un autre problème car l’ouverture des établissements dépend de la réalité épidémiologique de chaque pays. Par conséquent, vérifiez quand le lancement est sur votre territoire:

Quand Godzilla vs Kong en première en Argentine?

La première en salles en Argentine aura lieu le 26 mars 2021.

Quand Godzilla vs Kong en première au Mexique?

La première en salles au Mexique aura lieu le 24 mars 2021.

Quand Godzilla vs Kong en première en Colombie?

La première dans les salles mexicaines aura lieu le 25 mars 2021.

Quand Godzilla vs Kong en première au Chili?

La première en salles au Chili aura lieu le 15 avril 2021.

Quand Godzilla vs Kong en première en Equateur?

La première en salles en Équateur aura lieu le 26 mars 2021.

Quand Godzilla vs Kong en première au Paraguay?

La première en salles au Mexique aura lieu le 26 mars 2021.