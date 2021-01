Godzilla contre Kong Il est devenu une tendance en présentant sa bande-annonce et sa date de sortie officielle sur HBO Max cette semaine. À tel point que Netflix a sauté sur la vague et a profité de ses films sur les géants pour demander sur leurs réseaux sociaux de choisir leur favori. Le résultat a été clos, mais il a révélé celui que les fans aimaient le plus. Qui a été victorieux?

La production de Warner Bros apparaîtra à l’écran Vendredi 26 mars avec sa plateforme de streaming. L’histoire a déjà soulevé de nombreux exemplaires car elle a aussi un grand casting composé de: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri et Eiza González, entre autres.

Netflix n’a rien à voir avec le projet, mais il a quand même réussi à rejoindre le phénomène: a fait un post avec toutes les bandes qu’il a sur les deux géants dans son catalogue. C’est-à-dire: Godzilla le mangeur de planète (2018), King Kong (2005), Kong: l’île du Crâne (2017) et Godzilla (2014).

Décidons tout de suite: – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

Godzilla vs Kong: Netflix a demandé à choisir entre eux et le favori du public a été révélé

En outre, il a ajouté un sondage sur son profil latino-américain et a demandé quel est le favori des fans. Avec plus de 35 mille participants, le vainqueur était Kong avec 52,6% des voix contre 47,4% de Godzilla. « S’il te plaît, Kong a battu ce lézard attaché par les mains et sans jambe », étaient les commentaires amusants de ceux qui étaient d’accord avec le verdict.

Le prochain film ne sera pas la première fois que les deux titans s’affronteront. Ils l’ont déjà fait dans King Kong vs. 1962 Godzilla, réalisé par Ishiro Honda. Dans cette opportunité, une bataille féroce se termine avec les deux dans l’eau et celui qui émerge enfin vivant est le primate. Bien que ce soit généralement donner la victoire à Kong, le dinosaure n’a pas semblé mort et la fin est ambiguë.