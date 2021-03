Godzilla Vs Kong marque le plus grand week-end d’ouverture IMAX en plus d’un an

IMAX a fait ses débuts à l’international Godzilla contre Kong, gagnant 12,4 millions de dollars pour le week-end sur 891 écrans sur 40 marchés à travers le monde. Signe positif à l’approche de la saison estivale à succès, le choc épique de Kaiju entre Warner Bros.et Legendary Pictures a marqué le plus grand week-end d’ouverture en IMAX pour un film hollywoodien depuis décembre 2019.

La Chine a ouvert la voie en tant que marché IMAX le plus rentable avec 9,4 millions de dollars au box-office le week-end – bon pour 14% du box-office chinois total du film sur seulement 1% des écrans du marché. Dans le monde entier, IMAX a livré 10% du box-office du film le week-end alors qu’il ne représentait que 1% des écrans – poursuivant l’histoire d’IMAX de forte part de marché avec la franchise Monsterverse.

Godzilla contre Kong s’étend à au moins 1170 écrans IMAX dans le monde le 31 mars lors de ses débuts en Amérique du Nord – où les préventes ont été dynamiques avec plusieurs émissions déjà épuisées dans les sites IMAX les plus performants. Vous pouvez découvrir l’action passionnante de monstres dans la bande-annonce de Godzilla Vs Kong.

« Godzilla contre Kong Les demandes d’être vues sur le plus grand écran possible et le public mondial répond à l’appel – en continuant à générer des gains de parts de marché pour IMAX et en prouvant qu’il y a de vraies affaires à faire pour les superproductions hollywoodiennes « , a déclaré Rich Gelfond, PDG d’IMAX. » Nous sommes particulièrement encouragé par les débuts forts du film en Chine, où le public s’est avéré très important pour cette franchise hollywoodienne. «

Godzilla contre Kong est actuellement roi parmi les films de la Monsterverse, remportant le plus grand week-end d’ouverture IMAX de la franchise sur treize marchés, dont la Chine, l’Inde et la Russie. En Chine, les écrans IMAX sont présentés dans chacun des dix cinémas les plus rentables du film. Malgré des limites de capacité allant jusqu’à 50%, de nombreux marchés ont offert des moyennes saines par écran dans les salles IMAX, notamment l’Australie (63 000 €), Hong Kong (51 000 €), l’Arabie saoudite (43 000 €), la Thaïlande (31 000 €) et les Émirats arabes unis (21 €). K) et Singapour (21 K €).

