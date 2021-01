Godzilla vs Kong: le combat dans le football italien a généré des mèmes sur la bande

Warner Bros a sorti ce dimanche la bande-annonce du film tant attendu Godzilla contre Kong en première le 26 mars. Les images spectaculaires entre les deux géants sont restées dans la rétine des fans. A tel point que cet après-midi Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku Ils se sont battus dans le football italien qui ont déclenché d’innombrables mèmes sur le film. Découvrez le meilleur et le plus drôle!

Tout est né au stade San Siro alors que l’Inter et Milan se sont affrontés pour les quarts de finale de la Coppa Italia. Le match s’est terminé 2-1 pour les Nerazzurri, qui se sont qualifiés pour les demi-finales. Dans un environnement chauffé pour être le classique de la ville, les deux personnages des deux équipes ont joué dans une scène qui a fait le tour du monde plus que le résultat final.

À la fin de la première mi-temps, Ibrahimović a été agacé par un geste de Lukaku et lui a fait des reproches verbaux. Le joueur belge n’a pas reculé et est allé lui faire face. Qu’est-il arrivé? Les deux géants se sont retrouvés avec des coups de tête et des insultes. La grezca a également impliqué d’autres joueurs et le match a été arrêté pendant quelques minutes. L’arbitre Paolo Valeri a enlevé le problème d’en haut et a averti les deux joueurs.

«Lukaku» «Zlatan»:

Pour la discussion entre Lukaku et Ibrahimovic lors de la victoire 2-1 de l’Inter sur Milan pour la Coupe d’Italie.pic.twitter.com/iVk4r6SiJN – Pourquoi Tendencia_Pe? (@TendenciaPe)

26 janvier 2021



Lukaku contre Ibrahimović (Getty)



Godzilla vs Kong | Ibrahimović contre Lukaku | Memes du combat

L’image des prodigieux attaquants est rapidement devenue virale et de nombreux fans l’ont comparée à celle montrée par Godzilla contre Kong ce dimanche. Lukaku mesure 1,90 M et pèse 93 KG, tandis qu’Ibrahimović atteint 1,95 M et sa balance marque 95 KG. Deux bêtes qui sont aussi des attaquants et des buteurs talentueux.

LUKAKU ET IBRAHIMOVIC ONT FAIT FACE. C’EST LE PLUS COMME LE ROI KONG CONTRE GODZILLA QUE J’AI VU, BRUTAL – adrianton8_ (@ adriann245)

26 janvier 2021



Kong contre Godzilla?

Je préfère voir ces deux minutes que Lukaku et Zlatan se sont affrontés.

Il va secouer partout sur la Terre. – Alan Aguilar (@ yosoyalan22)

26 janvier 2021



SUSPEND MOI LE DERBI MILAN ET METTEZ UNE CAGE.

DONNEZ-LE AU ROI ZLATAN CONTRE LA BETE LUKAKU.

ALLER DE L’AVANT GODZILLA VS KONG. – Eb (@etcqiel)

26 janvier 2021





La similitude avec le film a déclenché des centaines de mèmes et de réactions hilarantes sur les réseaux sociaux. « Zlatan vs Lukaku a joué dans le nouveau trailer de Godzilla vs King Kong », était le ton des commentaires qui débattaient également du personnage correspondant à chaque joueur de football.

La vérité est que le joueur de l’Inter pourra le prendre avec humour parce qu’il a marqué un but et que son équipe a gagné. De l’autre côté, le Suédois s’est également converti, mais a été expulsé pour un double jaune et a vu ses coéquipiers rester en dehors de la Coppa Italia contre son rival classique.