« Godzilla Vs. Kong » lance sa première bande-annonce

« Godzilla Vs. Kong » a enfin lancé son premier trailer. La dernière bande de la quadrilogie Monsterverse de Légendaire Il est en préparation depuis un certain temps et est essentiellement sur les tablettes depuis des mois, depuis sa date de sortie. il avait été changé environ cinq fois.

Le changement le plus récent était pour le mieux, car il a été confirmé que «Godzilla contre Kong» je sais lancerait le 26 mars plutôt que la date initialement prévue pour le 21 mai, dans les deux cinémas et HBO Max le même jour. Naturellement, cela a incité les fans à attendre avec impatience de nouvelles images pour arriver bientôt.

Heureusement, l’attente ne fait pas longtemps «Godzilla contre Kong» finalement a fait ses débuts avec sa première bande-annonce, et vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Ceci est une cassette que les fans ils attendaient de voir depuis un certain temps, et l’attente devenait de plus en plus difficile grâce à la mauvaise vue d’ensemble du film à travers quelques images fixes et les premières sorties de jouets non compensées par la pandémie en cours.

«Godzilla contre Kong» a une classification PG-13. Il y avait une préoccupation compte tenu du peu que nous avons vu du film réel, et peut-être La première bande-annonce est un bon début pour atténuer les inquiétudes des fans ont eu en attendant de voir comment cette bataille des titans va et vient.