Godzilla vs Kong: la première bande-annonce du choc des monstres révèle MechaGodzilla

Warner Bros. utilise son MonsterVerse Godzilla et King Kong se poursuit avec un affrontement spectaculaire entre les deux célèbres monstres du cinéma. Godzilla contre Kong représente l’apogée de la série après le modèle japonais classique du studio de cinéma Toho.

Après que la date de sortie au cinéma ait déjà été reportée à plusieurs reprises en raison de Corona, le film d’action tant attendu arrive dans les théâtres au printemps. dans le première bande-annonce Godzilla et King Kong s’affrontent pour la première fois. Cependant, si vous regardez de plus près, vous découvrirez un autre monstre géant: MechaGodzilla.

Détails de la première histoire: Godzilla affronte King Kong

La bande-annonce révèle également l’intrigue officielle du film:

«Les adversaires mythiques s’engagent dans une bataille spectaculaire dans laquelle rien de moins que le sort du monde entier n’est en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage dangereux pour trouver la vraie maison du géant. Il y a aussi Jia, une jeune orpheline avec qui Kong a tissé un lien fort et unique. De manière inattendue, les voyageurs croisent le chemin de la colère de Godzilla, qui dessine une vague de dévastation à travers le monde. Mais dans l’affrontement épique entre les deux titans, déclenché par des forces invisibles, seule une petite partie d’un secret est révélée qui mène profondément à l’intérieur de la terre. «

Le film rejoint ainsi ce qui s’est passé dans les films précédents. Il devrait être intéressant de savoir quel rôle le mystérieuse organisation monarque pièces. Aussi un Retrouvailles avec plus de monstres comme Rodan, Mothra ou encore King Ghidorah reste passionnant.

Rencontrez à nouveau Millie Bobby Brown et Kyle Chandler

Dans les rôles principaux, il y a une réunion avec les deux héros Millie Bobby Brown (Madison Russell) et Kyle Chandler (Mark Russell) Godzilla: le roi des monstres.

Cependant, Alexander Skarsgård (« True Blood ») joue le rôle principal aux côtés d’Eiza González (« Fast & Furious: Hobbs & Shaw »), Rebecca Hall (« Iron Man 3 »), Demián Bichir (« Alien: Covenant ») et Julian Dennison (« Deadpool 2 »). Adam Wingard dirige («Vous êtes le suivant»).

Nouvelle date de sortie en salles en mai

« Godzilla vs. Kong » devait initialement sortir en salles il y a plus d’un an. Maintenant, enfin, le moment viendra bientôt – si la crise Corona en cours ne contrarie pas à nouveau la sortie en salles allemande.

C’est pourquoi Warner prend un chemin nouveau et jusqu’ici unique aux États-Unis: Sortie en salles aux États-Unis le 26 mars le film sera également projeté en même temps sur le service de streaming interne HBO Max – moyennant un supplément, similaire à Mulan à Disney +.

«Godzilla vs. Kong» a été annoncé dans les salles allemandes le 20 mai. Espérons que la date de sortie pourra être respectée cette fois.