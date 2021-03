Godzilla Vs Kong est l’audition Star Wars du réalisateur Adam Wingard

Godzilla contre Kong arrive plus tard ce mois-ci. Oui, c’est à bien des égards la confrontation cinématographique de 2021. Mais cela pourrait aussi être une sorte de carte de visite pour le réalisateur Adam Wingard. Comme l’a récemment expliqué le cinéaste, les blockbusters à venir fonctionnent, à certains égards, comme une audition pour diriger un Guerres des étoiles film à un moment donné sur la ligne.

Adam Wingard a récemment fait le tour pour promouvoir Godzilla contre Kong, qui est enfin libéré après plusieurs retards. Au cours d’une interview dans le dernier numéro de Fangoria, Wingard a expliqué qu’il y a certains éléments du film qui, espère-t-il, pourraient lui ouvrir la voie pour entrer dans le Guerres des étoiles plier à un moment donné. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Nous sommes arrivés à des endroits assez extraterrestres dans ce film et nous jouons avec la physique d’une manière qui est tout à fait unique à ce film. À bien des égards, je pense que ce film est comme mon audition pour essayer de diriger un film Star Wars sur certains point. »

Jusqu’à ce stade de sa carrière, Adam Wingard n’a pas réalisé de film de cette envergure. Il a réalisé des films populaires qui sont devenus des succès tels que Vous êtes le prochain et L’invité. Il a également pris une franchise avec 2016’s Blair sorcière. Mais rien à cette échelle ou à ce niveau de budget. Si Godzilla contre Kong s’avère être un succès, cela pourrait très bien le positionner comme une personne qui s’intégrerait bien dans le giron de Lucasfilm. Et, cela vaut la peine de le souligner, il ne serait pas le premier réalisateur à passer du MonsterVerse à une galaxie lointaine, très lointaine.

Gareth Edwards a éclaté avec son film de monstres à micro-budget Monstres. Il est ensuite passé dans la cour des grands pour Godzilla en 2014, qui a lancé l’itération actuelle de la franchise qui se poursuivra dans Godzilla contre Kong. Edwards a ensuite été sélectionné par Lucasfilm pour diriger Rogue One, le premier film autonome de l’histoire de la Guerres des étoiles la franchise. Alors que la production était un peu difficile, avec de nombreuses réécritures et reprises en fin de partie, Voleur un a été un énorme succès, rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office. Il se classe également parmi les plus appréciés Guerres des étoiles films de l’ère Disney.

Il convient également de noter qu’il y aura beaucoup de Guerres des étoiles faire le tour dans le futur. Non seulement Disney a plusieurs dates de sortie réservées pour les futurs films, avec Escadron de voleurs arrivant en 2023, mais Disney + accueillera plusieurs spectacles au sein de la franchise grâce au succès de Le mandalorien. Ces spectacles, qui comprennent Ahsoka, Le livre de Boba Fett, Rangers de la nouvelle république et L’acolyte, entre autres, offrira à de nombreux cinéastes la chance de jouer dans ce bac à sable. En attendant, Adam Wingard a son Face / Off suite à occuper un certain temps. Vous pouvez consulter le message original à partir du Twitter de Fangoria Compte.

« Ce film est comme mon audition pour essayer de réaliser un film STAR WARS à un moment donné. » – réalisateur Adam Wingard Capture #GodzillavsKong dans les théâtres et sur @hbomax le 31 mars, et découvrez notre interview exclusive avec Wingard dans le dernier numéro de FANGORIA! pic.twitter.com/FUvzt3H0pc – FANGORIA (@FANGORIA) 18 mars 2021

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, Star Wars, HBO Max