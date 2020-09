Godzilla Vs Kong: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir à ce sujet

L’un des films les plus attendus de cette année, Godzilla Vs Kong, ne sortira probablement pas à sa date de sortie précédemment citée. Quoi qu’il en soit, il sortira en raison du renouvellement de ce film populaire King Kong vs Godzilla. Le public attend intensément de regarder le conflit entre les deux créatures exemplaires. Après que le film ait été reporté en raison de la catastrophe sanitaire mondiale actuelle, de nombreuses rumeurs et ragots se répandent. Mais pour vous offrir les nouvelles les plus fiables sur le chef-d’œuvre cinématographique à venir, nous nous sommes efforcés de recueillir des informations dans les sources réelles. Lisez à l’avance pour connaître sa nouvelle date de sortie, l’intrigue attendue ainsi que d’autres détails.

Date de sortie

Le tournage ou la photographie principale a commencé le 12 novembre 2018 à Hawaï et en Australie et en juin 2020, Tom Holkenborg a été déclaré compositeur du film.

Godzilla vs Kong devrait être publié aux États-Unis le 21 mai 2021, en 2D, 3D et IMAX. Il sera diffusé par Warner Bros. Pictures, sauf au Japon où il sera diffusé par Toho.

L’histoire est écrite par Terry Rossio, Michael Dougherty, Zach Shields. Rossio a déclaré:

«Godzilla vs Kong a été ma première expérience dans la gestion d’un espace écrivain, et c’était fantastique. C’était un échantillon de lecture en rafale, épanouissant différents écrivains et créant une histoire dans un cadre de groupe.

Cela ressemblait à une animation, dans laquelle le film se déroule sur les murs, et le résultat est meilleur que quiconque pourrait atteindre seul «

Scénario

Cependant, il n’y a pas de scénario approprié pour Godzilla Vs Kong, mais nous pensons que la rupture se produira à cause de leur ego. Godzilla aura tendance à provoquer une destruction massive de la ville, et Kong fera de son mieux pour l’empêcher, et ainsi la meilleure bataille aura lieu.

Jeter

Avec Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler et Damián Bichir.

Ce projet a été annoncé en octobre 2015 lorsque l’intérêt mythique a révélé un monde cinématographique partagé impliquant Godzilla et Kong.

En mars 2017, chacun des auteurs et scénaristes a été assemblé et le 17 mai, Wingard a été déclaré directeur.

Wingard, en juillet 2017, a parlé du contour créé en déclarant: «Nous allons de manière assez détaillée à travers tous les personnages, les arcs qu’ils ont, comment ils se rapportent les uns aux autres, surtout la façon dont ils se rapportent à eux les reflètent. Le lancement du film précédent était prévu pour novembre 2020 mais est maintenant reporté au 21 mai 2021, en raison de cette pandémie de COVID-19.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂