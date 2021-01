«Godzilla vs. Kong ‘: bande-annonce du spectaculaire choc des bêtes qui tentera de soulever le box-office de 2021

Il s’agit de la première sortie majeure de Warner pour 2021, l’une des plus controversées après l’annonce de la société selon laquelle tous ses films de cette année seraient vus simultanément dans les salles et sur HBO, y compris des choses comme « The Matrix », « Dune ‘ou ce’ Godzilla vs. Kong ‘. Le rejet du coproducteur Legendary (qui a financé 75% du budget), qui menaçait de poursuivre Warner En raison de ses pratiques, il a été résolu avec l’ouverture du film, le 26 mars, parmi toutes les premières prévues pour l’entreprise en 2021.

Le film est en quelque sorte une double suite, à la fois du sensationnel « Kong: Skull Island », peut-être le meilleur film de monstre géant récent, et de « Godzilla: le roi des monstres », un affrontement irrégulier mais très satisfaisant de créatures gargantuesques. . Cette fois, et comme dans le mythique film de 1963 « King Kong contre Godzilla », nous assisterons à un dialogue frappant entre des bêtes démesurées, l’une alignée avec les humains, un autre agent de destruction et le chaos.

Il s’agit du quatrième film du soi-disant Monsterverso, une saga de films de monstres mythiques ayant le dos et qui n’a pas encore trouvé une voix très cohérente (peut-être parce que son estimable film original, Gareth Edwards « Godzilla » de 2014 était plus un drame avec un monstre en arrière-plan qu’un vrai kaiju eiga utiliser). Cependant, Warner semble déterminé à donner une certaine continuité à la saga, comme en témoigne l’aperçu post-crédits à la fin de ‘Skull Island’ ou l’esthétique commune claire qui existe entre «Godzilla: le roi des monstres» et ce nouvel opus.

Le box-office et la réception critique de « Godzilla: le roi des monstres » ont été décevants, Ce qui a motivé la première annonce de retard du film en juin 2019, à l’époque pré-coronavirus. Peut-être que tout cet espace de temps entre l’un et l’autre et la présence de l’estimable Adam Wingard à la barre (habitué aux petits projets, comme le patch ‘The Guest’) aide à ce ‘Godzilla vs. Kong ‘travaille au box-office comme le méritent ces deux mythes du cinéma le plus sismique.