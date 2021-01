«Godzilla vs. Kong ‘avance sa première: Warner prend un autre coup sur la table, rompant à nouveau avec la stratégie d’Hollywood

Hollywood ne cesse de retarder l’arrivée en salles de ses grandes productions, il fallait donc s’attendre à ce que ce soit le même sort de ‘Godzilla vs. Kong ‘. Cependant, Warner a frappé la table en annonçant que avance la première de deux mois de cette bataille tant attendue entre deux des monstres les plus mythiques de l’histoire du cinéma.

Plus précisément, Warner a organisé la première de « Godzlla vs. Kong ‘pour le prochain 26 mars, étant jusqu’à présent prévu pour le 21 mai. Ce mouvement montre clairement que le studio est parvenu à un accord avec Legendary, une société qui avait financé 75% du budget et que la décision de le lancer en salles et HBO Max simultanément n’avait pas été très bien prise.

En fait, il y a quelques mois, l’intérêt de Netflix pour avoir obtenu le film, notant qu’il avait offert 250 millions de dollars. Cependant, Warner a exercé sa capacité à opposer son veto à l’accord, sans que toutes les raisons soient connues à ce moment-là. Bien sûr, la décision d’arrêter l’accord avec Netflix afin de donner une forte impulsion à HBO Max ne sera pas bon marché.

De cette façon, Warner comble le vide laissé en mars en reportant la première de «The Many Saints of Newark», la préquelle tant attendue de «The Sopranos», jusqu’en septembre. Il semblait donc que le studio pouvait faire de même avec le reste de ses grandes premières de 2021, mais maintenant on a vu quelle était sa véritable stratégie …

Via | Bande dessinée