«  Godzilla Vs Kong  » avance sa première en mars 2021

Il a été annoncé que «Godzilla contre Kong» anticipera son arrivée dans les salles maintenant HBO Max en avance sur le calendrier après une série de retards multiples.

La bande devait initialement être diffusée en mai du 2020, cependant, son lancement a dû être retardé en raison de la pandémie coronavirus. Pendant la longue attente, les fans ont attendu un aperçu du film, même si aucun n’a été publié à ce jour.

Comme les deux protagonistes monstres du film sont deux des personnages les plus populaires du cinéma, il faut s’attendre à ce que les fans soient plus que désireux de plus de nouvelles, qui ont maintenant été annoncées par Warner Bros.

Ce jour (16 janvier) Warner Bros. a annoncé qu’il avancerait la première de «Godzilla contre Kong» de sa date provisoire de 21 mai du 2021, au suivant 26 mars, quand il sortira en salles et sur la plateforme HBO Max, raccourcissant ainsi la longue attente de deux mois.

Une fois qu’il a été annoncé que nous sommes à un peu plus de deux mois de la première du film tant attendu, il ne reste plus qu’à attendre pour voir les prochaines avant-premières et bandes-annonces qu’il publiera sûrement. Warner Bros. dans les jours à venir.