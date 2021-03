Godzilla Singular Point: série animée de l’illustrateur Ghibli dans la première bande-annonce de Netflix

Le légendaire studio japonais Toho en annonce un nouveau Série d’anime avec le monstre de cinéma le plus célèbre: Godzilla. La série s’intitule « Godzilla Singular Point » et continue 25 mars au Japon sur Netflix au début. Une date de sortie allemande suivra un peu plus tard, selon Netflix, mais une date exacte sera annoncée.

En attendant sont première bande-annonce arrivé, ce qui devrait faire battre plus vite le cœur des fans de Godzilla. Il y en a beaucoup d’autres en plus de Godzilla dans la nouvelle bande-annonce japonaise créatures gigantesques à découvrir qui constituent une menace entièrement nouvelle pour la population:

Détails de la première histoire avec les robots Mecha

À propos de l’intrigue de « Point singulier de Godzilla«Pas grand-chose est encore révélé. Selon la première bande-annonce, les robots artificiels, appelés Jet Jaguar, dans la lutte contre les monstres: Une jeune équipe avec Mei et Yun fait face au danger puissant qui monte des profondeurs avec les robots méca qu’ils ont conçus.

Les robots mecha ont fait leur première apparition dans le film classique « Godzilla: Démons de l’espace extra-atmosphérique » de l’année 1973. Ils ont également servi de modèle pour la série Science Ficition de Guillermo del Toro « Pacific Rim »qui utilisent actuellement un Série d’anime sur Netflix est continué.

La nouvelle série animée « Godzilla Singular Point » est selon les créateurs « Marquez un tournant et soyez le début d’un nouveau chapitre pour Godzilla. »

Le dessinateur du Studio Ghibli crée un nouveau design Godzilla

La conception du personnage a Artiste manga Kazue Kato (« Blue Exorcist ») pour qui le design de Godzilla dessine Eiji Yamamori, Animatrice du Studio Ghibli (« Princess Mononoke »).

Le scénario la série en plusieurs parties provient de Toh Enjoe (Créateurs de « L’Empire des cadavres »), Réalisateur pistes Atsushi Takahashi (« Blue Exorcist – The Movie ») et le Bande sonore commandes du compositeur Kan Sawada à. Produit est la série des Studios d’animation Bones (« My Hero Academia ») et Orange (« Beastars »).

Avant cela, le deux bandes-annonces est apparu, qui révèle plus de l’histoire, mais ne montre pas encore beaucoup de Godzilla lui-même: