Godzilla éclate sur 4K Ultra HD juste à temps pour Godzilla Vs. Kong

Warner Bros. Home Entertainment a annoncé aujourd’hui que Godzilla 2014 sortira sur Ultra HD Blu-ray Combo Pack et Digital le 23 mars. Une aventure d’action épique réalisée par Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story), Godzilla de Warner Bros. Pictures et Legendary Pictures a marqué le retour tant attendu sur grand écran du roi des monstres.

Réalisé par Edwards à partir d’un scénario de Max Borenstein et d’une histoire de David Callaham, Godzilla est basé sur le personnage « Godzilla », détenu et créé par TOHO CO., LTD. Thomas Tull et Jon Jashni ont produit le film avec Mary Parent et Brian Rogers. Patricia Whitcher et Alex Garcia ont été producteurs exécutifs, aux côtés de Yoshimitsu Banno et Kenji Okuhira.

Godzilla stars Aaron Taylor-Johnson (Déchirer, foutre une branlée), Nominé aux Oscars® Ken Watanabe (Le dernier samouraï, Début), Elizabeth Olsen (Avengers: guerre à l’infini, Avengers: Fin de partie), Lauréate d’un Oscar® Juliette Binoche (Le patient anglais, Cosmopolis) et la candidate aux Oscars® Sally Hawkins (Jasmin bleu), aux côtés du nominé aux Oscars® David Strathairn (Bonne nuit et bonne chance., L’héritage de Bourne) et Bryan Cranston (Argo, Téléviseurs Breaking Bad).

Godzilla sera disponible sur Ultra HD Blu-ray Combo Pack pour 24,99 € ERP et comprend un disque Ultra HD Blu-ray avec le long métrage en 4K avec HDR et un disque Blu-ray avec le long métrage et des fonctionnalités spéciales. Les fans peuvent également posséder Godzilla en 4K Ultra HD via un achat auprès de certains détaillants numériques à partir du 23 mars.

Le disque Blu-ray et Blu-ray 4K Ultra HD de Godzilla comprendra une bande-son Dolby Atmos remixée spécifiquement pour l’environnement de cinéma maison afin de placer et de déplacer l’audio n’importe où dans la pièce, y compris au plafond. Pour profiter de Dolby Atmos à la maison, un récepteur AV compatible Dolby Atmos et des haut-parleurs supplémentaires sont nécessaires, ou une barre de son compatible Dolby Atmos. Les bandes sonores Dolby Atmos sont également entièrement rétrocompatibles avec les configurations audio traditionnelles et les anciens équipements de divertissement à domicile.

Dans cette épopée d’action de science-fiction réaliste et réaliste, Godzilla revient à ses racines comme l’un des monstres les plus reconnus au monde. Réalisée par Gareth Edwards et mettant en vedette une distribution internationale de stars, cette aventure spectaculaire oppose Godzilla à des créatures malveillantes qui, renforcées par l’arrogance scientifique de l’humanité, menacent notre existence même.

Godzilla Éléments Blu-ray et Blu-ray Ultra HD

Godzilla Ultra HD Blu-ray contient la fonction spéciale suivante publiée précédemment:

MONARQUE: Déclassifié – Découvrez de nouvelles preuves explosives non contenues dans le film qui dévoilent l’énorme dissimulation pour garder secrète l’existence de Godzilla.

Opération: Dragon chanceux

MONARCH: Le fichier MUTO

La révélation Godzilla

The Legendary Godzilla – Entrez dans les coulisses avec des cinéastes et jetez un œil encore plus profond sur les monstres plus grands que nature du film.

Godzilla: Force de la nature

Un tout nouveau niveau de destruction

Dans le vide: le saut HALO

Ancien ennemi: les MUTO

Le 23 mars Godzilla 4K UHD sera disponible à la possession pour diffusion en continu et téléchargement pour regarder n’importe où en haute définition et définition standard sur les appareils préférés de certains détaillants numériques, y compris GooglePlay, Vudu, Xbox et autres, et sera disponible numériquement sur les services de vidéo à la demande des fournisseurs de câble et de satellite et sur certaines consoles de jeu.

