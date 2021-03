Godzilla contre. Le réalisateur de Kong explique comment il a gardé toutes les scènes de combat si rapides et intenses

Quand il s’agit de faire équipe avec des films d’action comme Avengers: guerre à l’infini et Justice League de Zack Snyder, on essaie généralement de dessiner les scènes d’action dans le but de donner au public pour son argent. Godzilla contre Kong promet une confrontation épique entre deux des monstres les plus emblématiques du cinéma. Mais ne vous attendez pas à ce que leurs scènes de combat se prolongent indéfiniment. Dans une interview avec ComicBook.com, le réalisateur du film Adam Wingard a expliqué que son équipe avait fait un effort conscient pour garder les scènes de bataille courtes et bien ciblées.

«Je pense que c’est quelque chose dont nous sommes toujours conscients, c’est d’essayer de maintenir l’échelle parce que nous voulions que les combats de monstres soient super rapides et intenses … superviseur, DJ, c’est un gars vraiment intelligent, et nous avons en quelque sorte eu l’idée que nous allons ralentir toutes les choses autour des monstres, comme la fumée et la chute de débris, toutes les choses qui lui donnent une échelle réelle mais nous allons garder le monstre en mouvement rapide. Ce qu’il finit par faire, c’est qu’il crée un peu comme un effet de stop motion moderne. Ce n’est pas aussi choquant que ça, mais j’espère qu’il a sa propre qualité. vous n’êtes pas habitué à voir dans d’autres films. «

Alors que le tirage au sort principal de GvK allait toujours être les combats entre le lézard géant et le singe géant, le film tente également de raconter une histoire appropriée sur l’humanité traitant de l’existence d’une espèce gigantesque de superprédateurs dont la simple présence pourrait sonner le glas de l’humanité. Selon Wingard, son objectif est de donner au public une histoire à laquelle il peut s’identifier et des scènes d’action qui résisteront à l’épreuve du temps.

« Ce qui est vraiment important, c’est de préserver juste, comme le facteur wow de [the action], vous savez, comme, vous savez que vous avez juste besoin que le public y soit investi, parce que c’est comme, vous regardez des choses comme King Kong, l’original, qui est en stop motion. C’est comme si ces effets ne ressemblaient pas à une photo réaliste ou à quelque chose du genre, mais ils ont l’air super. En fait, ils résistent toujours à leur manière et ce n’est pas parce qu’ils sont juste, comme, réels. Parfois, la réalité n’est pas importante. C’est comme si vous devez garder cela à l’esprit, mais vous pouvez toujours faire en sorte que les choses se sentent ancrées et intéressantes sans avoir à sacrifier beaucoup de choses pour cela. «

Premières critiques pour Godzilla contre Kong ont été assez positifs jusqu’à présent, il semble donc que Wingard ait réussi sa mission de raconter épique une confrontation entre King Kong et Godzilla. Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette un casting principal composé d’Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 31 mars. Cette nouvelle est apparue pour la première fois sur ComicBook.com.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, HBO Max, Streaming