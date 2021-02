Godzilla contre. Kong va s’améliorer sur le roi des monstres d’une seule manière, déclare le directeur

Le prochain Godzilla contre Kong est l’aboutissement très attendu de la franchise MonsterVerse de Legendary qui a débuté en 2014 avec Godzilla. Adam Wingard, qui dirigera GvK, a récemment parlé à Collider du film précédent de la série, Godzilla: le roi des monstres, et comment Godzilla contre Kong évitera un problème majeur que le public avait avec Roi des monstres.

« L’une des raisons pour lesquelles [the studio] m’a amené à penser que la suite de King of Monsters est parce que je suis si différent de [King of the Monsters director] Michael Dougherty en tant que réalisateur, je veux dire qu’il se penche définitivement plus dans le genre de royaume de l’horreur, et son approche de Godzilla est vraiment effrayante à bien des égards, et je pense qu’ils savaient que le prochain film après cela devait être différent quelle que soit la façon dont il allait être reçu, et je pense que j’ai été un peu choisi en fin de compte parce que ma prise allait toujours être très tonale très amusante, et colorée et toutes ces sortes de choses. «

Tandis que Godzilla: le roi des monstres se vantait de scènes de combat épiques entre Godzilla et le roi Ghidorah, le public se plaignait du fait qu’une grande partie des combats était difficile à voir car les scènes se déroulaient la nuit, et une surutilisation des effets de particules CGI faisait que tout à l’écran semblait confondu.

En revanche, les scènes de combat de Godzilla contre Kong qui sont apparus dans la bande-annonce sont beaucoup plus clairs, se déroulant à la lumière du jour, et même le combat qui a lieu la nuit est bien éclairé puisque le singe géant et le lézard géant se battent au milieu de gratte-ciel au néon. Selon Adam Wingard, il avait déjà développé les scènes d’action pour ressembler à ce qu’elles font dans la bande-annonce, ce qui s’est également avéré pour répondre à certaines des plaintes que le public avait concernant Roi des monstres.

« Il n’y a pas eu de correction majeure du parcours en termes de ce que le film allait être ou de la façon dont nous devions aborder certaines scènes d’action ou tout ce genre de choses, car heureusement, nous faisions déjà notre propre truc et ça correspondait en quelque sorte à ce que les gens avaient en quelque sorte voulu de toute façon, vous savez, comme, je veux dire, évidemment je suis au courant comme le … Vous savez, certaines choses où, vous savez, les gens se sentaient comme [King of the Monsters] était comme trop sombre par endroits, ou il y avait trop d’effets de particules et autres. «

Il semble donc GvK offrira des scènes de combat mieux éclairées que Kong des monstres, avec moins d’effets de particules. Une autre plainte majeure qui, espérons-le, sera traitée est la tendance des films du MonsterVerse à couper fréquemment les scènes de combat épiques entre monstres pour montrer à la place les réactions des personnages humains à la bagarre. Si Godzilla et King Kong s’affichent à l’écran, la dernière chose que nous voulons voir est la caméra coupée brusquement au milieu de la scène pour montrer un scientifique humain au hasard haletant d’horreur à la vue du carnage. Montre-nous plutôt le carnage complet, mec.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 31 mars. Cette nouvelle provient de Collider.

