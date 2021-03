Godzilla contre. Kong Reviews promet un MonsterVerse Smash-‘Em-Up qui plaira à la foule

Avec le Godzilla contre Kong l’embargo est maintenant levé; les critiques n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur le film Monster Mash. Le premier véritable film d’événement cinématographique depuis un certain temps, le film bourré d’action oppose les deux titans légendaires l’un contre l’autre dans une bataille pour les âges, et bien que le consensus général semble être que les personnages humains et le récit sont terne, ceux qui simplement souhaitent voir un singe géant combattre un lézard géant ont de la chance.

Le Hollywood Reporter était très dans le camp qui a trouvé que les fils de l’intrigue manquaient, mais a décrit le rejet du titulaire comme « viscéral ».

« Le casting de Godzilla contre Kong montre une inclusivité louable pour un grand film de studio. Mais dommage que les acteurs talentueux qui ont dû passer la majorité de leur temps à regarder les écrans verts, soit dans un silence stupéfait, soit en énonçant d’innombrables variations sur » Oh, mon Dieu « choc et admiration. Malgré un fil sous-alimenté reliant les personnages clés par leur expérience de la perte, les figures humaines et leur interaction ont rarement été aussi périphériques à l’action de titre dans un blockbuster de pop-corn. La bonne nouvelle est que même si le kaiju alambiqué la mythologie a tendance à trébucher sur elle-même dans une intrigue qui n’a que peu de sens, la confrontation avec Monsterverse offre beaucoup d’excitation viscérale. «

De même, Forbes a également critiqué le récit, mais a trouvé du charme dans Godzilla contre Kong’s simplicité et approche pragmatique.

« Il y a peu de raisons narratives ou artistiques pour que Godzilla contre Kong existe, à part cela, il était déjà dans le pipeline lorsque Kong of the Monsters a bombardé et que le MonsterVerse a été lancé sur une promesse explicite de finalement regarder King Kong faire 12 tours avec Godzilla. . Il y a encore quelque chose de presque pittoresque et démodé dans la façon dont ce chapitre ne fait aucun effort réel pour mettre en place des suites ou des retombées. C’est un film excessivement simple, en particulier dans sa seconde moitié animée, et il fonctionne comme un régal du samedi matin, un relique d’une époque avant que des films comme celui-ci ne soient des tentpoles à méga budget A +. Mes enfants sont de grands fans des précédents films MonsterVerse, et ils ont également apprécié celui-ci. Godzilla contre Kong n’est pas aussi poétique que Godzilla ou aussi riche en personnages que Skull Island, mais il fait le travail en tant que rock-n-roll compatible IMAX. «

Entertainment Weekly a fait l’éloge des détails générés par ordinateur des célèbres bêtes, ainsi que du personnage Jia, joué par Kaylee Hottle, qui communique avec Kong en utilisant la langue des signes. Cependant, ils ont également critiqué le reste des personnages humains, tout en félicitant à nouveau l’action.

« Si vous voulez un grand film de monstres qui parle aussi des gens – comment ils pensent, parlent et ressentent quand ils ne se contentent pas de hurler kaiju chum dans l’eau – essayez Colossal de 2017, actuellement en streaming sur Hulu. Sinon, peut-être Godzilla vs . Le choc cérébral-lézard et la crainte de Kong sont exactement le vide pour lequel vous êtes venu. «

Slash Film a applaudi la « capacité du film à réaliser à quel point tout cela est stupide », avec cette sortie MonsterVerse abandonnant le « sérieux dans Godzilla et Godzilla: le roi des monstres » et se penchant plus fortement dans l’absurdité de deux monstres géants se frappant la tête au nom du divertissement.

« Godzilla contre Kong est un film sans prétention. Il sait exactement ce qu’il veut faire, et ce qu’il veut faire, c’est que des monstres détruisent des bâtiments pendant qu’ils se lancent des coups de poing. C’est finalement ce vers quoi cette franchise s’est construite. : un film sur les monstres, pas les humains. «

Ces sentiments ont été repris par IndieWire, qui a félicité le réalisateur Adam Wingard pour avoir réalisé Godzilla contre Kong son propre.

« MonsterVerse de Legendary Entertainment ne dérange pas: sept ans et quatre films, la franchise offre déjà le genre de bataille royale massive qui pourrait prendre d’autres décennies à créer. » Godzilla vs Kong « d’Adam Wingard en prend deux des plus. bien-aimés méchants envahis (avec un cœur d’or, en quelque sorte) et les oppose les uns aux autres dans une entrée de franchise explosive sans peur de crèche généreusement des meilleurs morceaux de chaque film qui précède, tout en établissant également sa propre ambiance distincte. «

Le critique de Roger Ebert a trouvé beaucoup de choses à aimer Godzilla contre Kong, admirant la capacité du film à équilibrer toutes sortes de sous-genres tout en restant peu fréquenté. Appel Godzilla contre Kong « un film de monstre fracassant qui plaira à la foule et une image d’action directe par excellence », décrivent-ils également Godzilla contre Kong comme « un conte de fées et un film d’exploration de science-fiction, un western, une extravagance de lutte professionnelle, un thriller de conspiration, un film de Frankenstein, un drame réconfortant sur les animaux et leurs amis humains », assimilant même une séquence à « The Tree of Life « par le biais de » Yellow Submarine « .

« Il ose rêver grand et être maladroit et sincère comme il le fait. Et pourtant, pour un film de tente surdimensionné et bourré d’incidents, » Godzilla contre Kong « reste léger sur ses pieds, comme son co-leader, un primate de la taille d’un gratte-ciel qui contourne les jungles, les tropiques et le béton, comme un astronaute sautant sur la lune. C’est peut-être le meilleur film de studio à ce jour cette année. Si ce n’est pas le cas, c’est certainement le plus amusant. «

Enfin, Digital Spy résume les choses en disant à tous Godzilla contre Kong fans ce qu’ils veulent entendre.

« Si vous vous connectez à Godzilla vs Kong pour voir les deux énormes titans se battre l’un contre l’autre (et pourquoi pas vous?), La réponse est un oui absolu. Le film n’est pas sans problèmes, mais pour ce qui est de tenir le carnage promis, vous auriez du mal à trouver un fan qui ne sera pas satisfait. «

Le quatrième film de Legendary’s MonsterVerse, Godzilla contre Kong reprend cinq ans après les événements de Godzilla: le roi des monstres, et oppose les deux monstres redoutables l’un à l’autre dans une bataille épique pour mettre fin à toutes les batailles, tandis que l’humanité cherche à éliminer les deux créatures et à reprendre la planète une fois pour toutes. Réalisé par Adam Wingard et avec Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler et Demián Bichir. Godzilla contre Kong est maintenant sorti en salles et sur HBO Max avec l’aimable autorisation de Legendary Pictures.

