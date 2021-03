Godzilla contre. Kong Review: Un Spectacle de Beatdown Monster Glorieusement Sauvage

Godzilla contre Kong remplit sa promesse de spectacle de monstres sauvages à une échelle absolument colossale. Les villes sont dévastées, les armées détruites et d’innombrables victimes de CGI tombent sous le coup de massue des titans classiques d’Hollywood. Des effets visuels de pointe et des extraits de développement de personnages compensent l’intrigue laborieuse. Le film jongle avec plusieurs scénarios prévisibles, mais il est suffisamment intelligent pour garder les attractions de marque au premier plan. C’est un match de rancune parfait pour le cinéma pop-corn et un plaisir certain pour la foule.

Godzilla contre Kong ouvre cinq ans plus tard sur Skull Island. King Kong est conservé par l’organisation Monarch sous un énorme dôme artificiel. Il se hérisse en captivité. Mais a développé un lien spécial avec Jia (Kaylee Hottle), une orpheline sourde Iwi sous les soins du Dr Ilene Andrews (Rebecca Hall), scientifique principale de l’établissement. Pendant ce temps à Pensacola, en Floride, Godzilla attaque la société Apex Cybernetics sans apparemment aucune raison.

Madison Russell (Millie Bobby Brown) pense que Godzilla est provoqué, à la grande consternation de son père (Kyle Chandler). Elle a été convaincue par un podcast de conspiration hébergé par un technicien (Brian Tyree Henry) qui a secrètement infiltré Apex. Le PDG de la société (Demián Bichir) a un plan pour faire face à la menace perçue de Godzilla. Il fait appel à un scientifique marginal (Alexander Skarsgård) pour convaincre le Dr Andrews que King Kong est la clé de la réponse Godzilla de l’humanité.

Godzilla contre Kong a les titans alpha le combattant épiquement sur terre et sur mer. Ils se mordent, se grattent et se frappent mutuellement avec une intention vicieuse. Les duels sans retenue font de la viande hachée de n’importe qui et de tout ce qui se trouve sur leur chemin. Hong Kong prend un coup qui ferait faillite toutes les compagnies d’assurance du monde. Les scènes d’eau ont des qualités numériques évidentes, mais n’enlèvent rien à la portée complexe de l’action. Je félicite les cinéastes pour leur audace dans des environnements bien éclairés. Les effets CGI sont incroyables dans l’ensemble.

L’intrigue a trop de personnages et de pièces mobiles. Le film aurait pu facilement couper plusieurs rôles parlants. Ils n’ajoutent rien à la trajectoire de l’histoire, qui est longue et inutilement alambiquée. King Kong obtient un peu une amélioration émotionnelle. Il est plus intelligent et plus sympathique que la moitié de la distribution de l’ensemble. Alors que Godzilla est juste occupé à donner des coups de pied au cul et ne s’inquiète pas des sentiments. Je suppose qu’un cerveau de lézard alimenté par le nucléaire n’a pas besoin d’auto-réflexion.

Ne vous inquiétez pas, que vous soyez dans Team Kong ou Team Godzilla, il y a un gagnant dans ce combat Monsterverse. Godzilla contre Kong ne vous trompe pas d’un vainqueur clair et net. Leur bataille décisive a du sens. Même si le résultat n’est pas une surprise. L’action est phénoménale et vaut vraiment le prix d’entrée à elle seule. Godzilla contre Kong est un carnage de monstres à voir absolument. Essayez de regarder ce film sur le plus grand écran avec le meilleur système audio possible. La plupart des chaînes de théâtre sont maintenant ouvertes à travers le pays avec des précautions de santé et de sécurité rigoureuses. Godzilla contre Kong est une production de Warner Bros.et Legendary Pictures. Il sortira le 31 mars en salles et simultanément sur HBO Max.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, HBO Max, Streaming

