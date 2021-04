Godzilla contre. Kong remporte un troisième week-end consécutif au box-office avec 7,7 millions de dollars

Pendant l’un des week-ends de pandémie les plus endormis, Godzilla contre Kong a facilement pu remporter sa troisième bataille consécutive au box-office après avoir gagné 7,7 millions de dollars. Cependant, tout cela changera le week-end prochain lorsque New Line est tant attendu Combat mortel le film est diffusé sur grand écran. À ce jour, le film monstre d’Adam Wingard a rapporté 390,2 millions de dollars dans le monde et a battu le record du box-office national de la pandémie avec 80,5 millions de dollars. Le gagnant précédent était celui de 2020 Principe, qui a rapporté 58,4 millions de dollars.

Alors que les théâtres de New York et de Los Angeles sont enfin rouverts, les affaires n’ont pas encore vraiment repris. Les gens reviennent lentement, mais la région de Los Angeles vient de subir un coup dur avec la fermeture des théâtres Arclight / Pacific. À eux seuls, les théâtres de Los Angeles ont généré plus de 900 millions de dollars de revenus pour 2019, Arclight / Pacific représentant 11% de ce nombre total, de sorte que leurs fermetures se feront sentir à l’avenir.

Personne a pu rester numéro deux ce week-end après avoir rapporté 2,5 millions de dollars. Le thriller d’action, qui met en vedette Bob Odenkirk, a été un succès auprès des critiques et a gagné plus de 34 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture dans les salles de cinéma il y a quatre semaines. Le impie est resté au numéro trois cette semaine avec 2 millions de dollars. Le film d’horreur surnaturel a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et des téléspectateurs. À ce jour, le film a rapporté près de 10 millions de dollars dans le monde au cours de ses trois semaines en salles.

De Disney Raya et le dernier dragon est resté au numéro quatre sur les graphiques du box-office ce week-end après avoir gagné 1,9 million de dollars. Le film familial d’animation est dans les salles depuis sept semaines et est également disponible en streaming sur Disney + moyennant des frais supplémentaires. Tom et Jerry passe au cinquième rang avec 1 million de dollars. Le film d’animation mettant en vedette le chat et la souris emblématiques a rapporté plus de 105 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts il y a huit semaines. Voyageurs a pris la sixième place avec 790 000 €.

Dans la terre a fait ses débuts ce week-end avec 506K €. Le film d’horreur a été écrit et réalisé par Ben Wheatley et met en vedette Joel Fry, Reece Shearsmith, Hayley Squires, Ellora Torchia, John Hollingworth et Mark Monero. Le film a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques. Après avoir glissé hors du top dix, Les Croods: un nouvel âge a pu décrocher la huitième position ce week-end après avoir rapporté 310 000 €. Le film familial d’animation a rapporté plus de 162,8 millions de dollars dans le monde au cours de ses 21 semaines en salles. Marcher dans le chaos et Le tireur d’élite clôturez le top dix ce week-end avec 215 000 € et 160 000 €, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Godzilla contre Kong – 7,7 millions de dollars

2. Personne – 2,5 millions de dollars

3. Le impie – 2 millions de dollars

4. Raya et le dernier dragon – 1,9 million de dollars

5. Tom et Jerry – 1 million de dollars

6. Voyageurs – 790 000 €

7. Dans la terre – 506 000 €

8. Les Croods: un nouvel âge – 310 000 €

9. Marcher dans le chaos – 215 000 €

dix. Le tireur d’élite – 160 000 €

