Godzilla contre. Kong remporte son deuxième week-end au box-office, battant un record de pandémie

Godzilla contre Kong a pu facilement remporter son deuxième week-end consécutif au box-office avec 13,2 millions de dollars. Le dernier film monstre d’Adam Wingard l’a également écrasé à l’étranger. Au moment d’écrire ces lignes, le film a rapporté 310,7 millions de dollars dans le monde, ce qui est assez impressionnant étant donné qu’il est actuellement diffusé sur HBO Max pour les abonnés payants. Il semble que de plus en plus de gens en Amérique du Nord sont prêts à se rendre dans une salle de cinéma maintenant que le vaccin a commencé à devenir plus disponible.

En plus de gagner le week-end au box-office, Godzilla contre Kong a également battu un nouveau record de pandémie. Le film a rapporté 69,5 millions de dollars sur le marché intérieur, ce qui brise l’ancien détenteur du record, le thriller 2020 de Christopher Nolan Principe. Warner Bros. compte actuellement quatre des cinq principaux revenus de la pandémie. Principe est le numéro deux avec 58,5 millions de dollars, tandis que Wonder Woman 1984 suit avec 46,2 millions de dollars et Tom et Jerry à 40,3 millions de dollars. Universel Les Croods: un nouvel âge, qui a obtenu 56,5 millions de dollars, est au troisième rang.

Personne a pu prendre la deuxième place dans les salles de cinéma ce week-end après avoir rapporté 2,6 millions de dollars. Bob Odenkirk continue de recevoir des critiques élogieuses pour sa performance bourrée d’action, qui poursuit une solide campagne de marketing de bouche à oreille. Le impie est arrivé au numéro trois avec 2,4 millions de dollars. Le film d’horreur surnaturel a reçu des critiques mitigées, mais a pu un peu plus de 7 millions de dollars dans le monde en seulement deux semaines dans les salles. De Disney Raya et le dernier dragon a pris la quatrième place avec 2,1 millions de dollars. À ce jour, le film familial d’animation a rapporté 97,2 millions de dollars dans le monde au cours de ses six semaines en salles.

Voyageurs a fait ses débuts au numéro cinq ce week-end après avoir rapporté 1,3 million de dollars. Le film de science-fiction a été écrit et réalisé par Neil Burger. Il met en vedette Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Renaux, Archie Madekwe et Quintessa Swindell. Tom et Jerry a pris la sixième place avec 1,1 million de dollars, tandis que Marcher dans le chaos est tombé au septième rang avec 265K €.

Liam Neeson’s Le tireur d’élite est arrivé au huitième rang ce week-end après avoir gagné 120 000 €. Le thriller d’action a rapporté 20,1 millions de dollars dans le monde depuis son ouverture en salles il y a 13 semaines. Minari a pris la neuvième place après avoir rapporté 118 000 €. Pour terminer, Wonder Woman 1984, qui est actuellement disponible sur Blu-ray, est arrivé au numéro dix avec seulement 92K €. La suite a reçu des critiques mitigées de la part des fans et des critiques, mais a quand même pu gagner 165,8 millions de dollars dans le monde. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Godzilla contre Kong – 13,8 millions de dollars

2. Personne – 2,6 millions de dollars

3. Le impie – 2,4 millions de dollars

4. Raya et le dernier dragon – 2,1 millions de dollars

5. Voyageurs – 1,3 million de dollars

6. Tom et Jerry – 1,1 million de dollars

7. Marcher dans le chaos – 265 000 €

8. Le tireur d’élite – 120 000 €

9. Minari – 118 000 €

dix. Wonder Woman 1984 – 92 000 €

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Billetterie, Salles de cinéma