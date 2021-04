Godzilla contre. Kong remporte la billetterie du week-end de Pâques avec un début de taille monstre de 32,2 millions de dollars

Même avec ses débuts sur HBO Max, Godzilla contre Kong prouve que beaucoup de gens en Amérique du Nord sont maintenant prêts à revisiter les cinémas. Le film a fait ses débuts mercredi et a décimé les projections initiales avec un total de 48,5 millions de dollars sur cinq jours après un samedi de 11,6 millions de dollars. Le total du week-end de trois jours s’élève à 32,5 millions de dollars, ce qui était plus que suffisant pour détruire la concurrence. En plus de jouer dans les théâtres, Godzilla contre Kong est également diffusé sur HBO Max pour les abonnés payants, ce qui indique que les gens attendaient le bon film pour revenir au cinéma.

Jeff Goldstein, directeur de la distribution nationale de Warner Bros., déclare: « Des résultats monstrueux partout aux États-Unis. Le public est ravi de voir des films dans les salles sur grand écran avec un son grandiose. » Au moment d’écrire ces lignes, Godzilla contre Kong a déjà gagné 190,2 millions de dollars dans le monde, ce qui a permis de battre de nouveaux records au box-office en cas de pandémie. Bien que le film ait fait de bonnes affaires jusqu’à présent, certains analystes estiment que Warner Bros aurait dû se détourner de la méthode de diffusion simultanée en faveur uniquement des salles de cinéma.

Film d’horreur surnaturel Le impie a fait ses débuts au numéro deux ce week-end après avoir rapporté 3,2 millions de dollars dans les cinémas. Il est réalisé par Evan Spiliotopoulos et est basé sur le roman de 1983 Shrine de James Herbert. Le impie met en vedette Jeffrey Dean Morgan, Katie Aselton, William Sadler, Diogo Morgado, Cricket Brown et Cary Elwes. Le thriller d’action de Bob Odenkirk Personne a pris la troisième place ce week-end avec 3 millions de dollars. Odenkirk a été largement salué pour sa performance dans le film.

De Disney Raya et le dernier dragon est arrivé à la quatrième place ce week-end après avoir gagné 2 millions de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, le film d’animation familial a rapporté 94,2 millions de dollars dans le monde au cours de ses cinq semaines en salles. Marcher dans le chaos a pris la cinquième place ce week-end avec 380 000 €. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques, malgré les bonnes performances de Daisy Ridley et Tom Holland. Les Croods: un nouvel âge s’est retrouvé au sixième rang avec 210 000 € et a depuis gagné plus de 162 millions de dollars en 19 semaines.

Sortie française est revenu dans le top dix ce week-end après sa première en février. La comédie surréaliste a pu gagner 193 K €, ce qui était suffisant pour décrocher la septième place. Liam Neeson’s Le tireur d’élite a pu rapporter 165 000 € supplémentaires, ce qui le porte au huitième rang. Au moment d’écrire ces lignes, le thriller d’action a rapporté près de 20 millions de dollars en douze semaines. Enfin, Boogie et Minari a complété le top dix de ce week-end avec 115 000 € et 109 000 €, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

