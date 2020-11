Godzilla contre Kong pourrait se diriger vers le streaming / VOD

On dirait le prochain film (et longtemps retardé) de MonsterVerse, Godzilla contre Kong, pourrait être le prochain blockbuster à se diriger vers le streaming.

Eh bien, voici un peu de nouvelles avant Thanksgiving à mâcher. Après que Warner Bros. ait pris la décision sans précédent de mettre Wonder Woman 1984 sur HBO Max (avec une sortie en salle), cela ressemblait à un moment décisif qui ouvrirait la porte à d’autres blockbusters majeurs à suivre.

On dirait que cela pourrait être le cas car THR rapporte que Netflix a offert 200 millions de dollars légendaires pour sortir le film sur son service, que Warner Bros (qui n’a financé que 25% du film mais conserve le contrôle de la sortie) a apparemment bloqué. Bien que les déclarations publiques qu’ils aient faites indiquent qu’ils s’en tiennent à la date de sortie en salles actuelle, nous savons tous comment cela s’est passé avec WW84.

Dans les coulisses, on dirait qu’ils élaborent leur propre offre pour l’apporter à HBO Max (ce qui semble avoir le plus de sens), ce qui comprendrait probablement également une sorte de composante théâtrale. Ce sont en effet des moments étranges pour même envisager un film de franchise aussi important, lourd de VFX et d’action sur grand écran, à venir en VOD.

Autant que ce serait décevant, car Godzilla et Kong se sentir spécialement fait pour profiter sur le plus grand écran possible… J’espère que cela se produira. Le film a été retardé de nombreuses fois et, après de longues reprises, ne coûte que plus d’argent aux studios assis sur l’étagère.

Avec 2021 déjà emballé avec semaine après semaine de grandes sorties, et toujours pas dire exactement quand il sera sûr de sortir à nouveau en salles, je soupçonne GvK ne sera pas le dernier grand film que nous entendons parler de faire le saut ou de faire une version hybride.