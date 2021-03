Godzilla contre. Kong: Pour qui les fans devraient-ils vraiment s’enraciner?

Bien que Godzilla et King Kong soient tous deux des monstres géants et terrifiants, il existe une différence flagrante dans la façon dont les deux ont été représentés au fil des ans. Kong est toujours montré sous un jour sympathique, une créature douce qui n’attaque les autres que lorsqu’elle est dérangée. Godzilla, d’autre part, a été dépeint comme tout, d’un héros à un anti-héros en passant par un méchant. Dans une nouvelle interview, Godzilla contre Kong Le réalisateur Adam Wingard a confirmé que le prochain film mettra également en vedette Kong en tant que protagoniste héroïque.

« Je vois [Kong] comme pas seulement un animal. Il est le tireur sans la fusillade. Il est ce héros d’action sur la colline qui n’est pas dans une grande place dans sa vie. La façon dont je regarde toujours ma version de Kong … dans Kong: Skull Island, dans les années 70, il est essentiellement Clint Eastwood dans The Good, The Bad And The Ugly. Dans ma version, il s’agit de Clint Eastwood dans Unforgiven. Il est au bout de sa corde. Il ne passe pas un bon moment. Mais quand l’action l’appelle, il est toujours prêt à agir et à s’acquitter de sa tâche! »

Grâce aux bandes-annonces publiées pour le film jusqu’à présent, les fans ont eu une idée des motivations personnelles de Kong à se battre. Godzilla. Les deux superprédateurs partagent une ancienne rivalité qui se renouvelle fraîchement lorsque Godzilla semble être devenu un voyou, attaquant des villes sans raison. Cela incite l’organisation gouvernementale Monarch à faire venir Kong, avec une hache de combat, pour affronter le lézard géant.

Cela signifie-t-il que Godzilla sera le méchant de l’histoire? Bien que la bande-annonce semble certainement le suggérer, les films précédents de la franchise ont établi le lézard géant comme une force du bien, qui a pris la menace des MUTO et du roi Ghidorah pour protéger la Terre. Selon Wingard, les deux monstres légendaires auront le même temps pour défendre leur cause et gagner la sympathie du public.

«J’aime la façon dont Godzilla est un personnage qui est un pendule en termes de personnalité. Il oscille entre être un talon et le bon gars. J’étais vraiment excité d’avoir pu faire le premier Godzilla légendaire où il est en quelque sorte considéré comme le talon du film. Et donc par procuration, Kong va se sentir un peu plus comme le héros. Je pense que les fans des deux pourront les encourager de la même manière. Les deux ont le même poids dans le film, dans leur ses propres manières. «

Peu importe comment se déroule le grand combat entre les deux personnages titulaires, nous savons également que Mechagodzilla va entrer dans la mêlée à un moment donné, obligeant Kong et Godzilla à faire équipe pour le vaincre, mais j’espère pas avant le débat sur qui gagnerait. un combat entre King Kong et Godzilla s’installe enfin.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong met en vedette un casting principal composé d’Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Cette nouvelle provient de Games Radar.

