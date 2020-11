Godzilla contre. Kong passe probablement directement au streaming Premium sur HBO Max ou Netflix

Un autre blockbuster monstrueusement énorme pourrait se diriger directement vers le streaming. Il est apparu que Godzilla contre Kong est envisagé comme une version en streaming. La question est, où le roi des monstres va-t-il affronter King Kong? Actuellement, c’est entre Netflix et HBO Max. Quoi qu’il en soit, il semble probable que les cinéphiles pourront regarder les deux bêtes légendaires s’affronter dans le confort de leur foyer l’année prochaine.

Selon un nouveau rapport, Netflix a offert quelque part aux alentours de 200 millions de dollars pour les droits de streaming à Godzilla contre Kong, qui est une coproduction entre WarnerMedia et Legendary. C’était probablement attrayant puisque Netflix n’est pas disponible en Chine. Cela signifie que le studio pourrait toujours faire une sortie en salles dans le pays, ce qui rapporterait un box-office en plus de la lourde somme en espèces. Les précédentes entrées MonsterVerse ont bien performé financièrement en Chine.

Pendant ce temps, WarnerMedia chercherait à conserver le film en interne. HBO Max, qui a été lancé plus tôt cette année, est également sous l’égide de la société et c’est la destination la plus probable. C’est juste une question de travail sur les finances. Dans ce cas, Warner Bros. ferait également toujours une sortie en salles en conjonction avec les débuts de HBO Max. Le studio a également annoncé de tels plans pour Wonder Woman 1984, qui arrivera dans les salles et sur le service de streaming le jour de Noël. Un porte-parole de Warner Bros. a déclaré pour le moment: « Nous prévoyons de sortir Godzilla contre Kong en salle l’année prochaine comme prévu. »

Si cela se concrétisait et que les signes pointaient dans cette direction, cela pourrait être un autre coup dur pour les cinémas. Un coup que l’industrie ne peut pas se permettre. À l’origine, Godzilla contre Kong et de nombreux autres blockbusters étaient censés arriver en 2020. Mais avec l’incertitude au box-office et les fermetures de cinémas toujours endémiques, le streaming est devenu une option viable. Même pour de grands films comme celui-ci. Pixar Âme, L’action en direct de Disney Mulan refaire, Bill et Ted affrontent la musique et Tour du monde des trolls ne sont que quelques exemples de films qui ont fait de grands débuts en streaming.

Le MonsterVerse a débuté avec Godzilla en 2014, qui a été suivi par Kong: Skull Island en 2017. Les deux étaient de grands succès rapportant respectivement 529 millions de dollars et 561 millions de dollars au box-office mondial. Godzilla de 2019: le roi des monstres est la seule déception dans l’univers à ce jour. La suite a rapporté 383 millions de dollars au total contre un budget de production de 170 millions de dollars.

Adam Wingard (Blair sorcière) est dans le fauteuil du réalisateur pour le prochain film de monstres. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reprendront leurs rôles de Roi des monstres. Julian Dennison (Deadpool 2, À la recherche du peuple plus sauvage), Brian Tyree Henry (Joker, Un jeu d’enfant), Demian Bichir (La nonne, Alien: Covenant), Alexander Skarsgard (Tir au loin, Gros petits mensonges), Eisa Gonzalez (Chauffeur bébé, Hobbs et Shaw), Jessica Henwick (Sous-marin, Poing de fer), Salle Rebecca (Iron Man 3, Le cadeau) et Lance Reddick (John Wick: Chapitre 3, Le fil) complètent le casting. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

