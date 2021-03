Godzilla contre. Kong obtient la plus grande sortie en salles depuis le début de la pandémie

Après une très longue attente, Godzilla contre Kong se prépare enfin à se frayer un chemin dans les théâtres demain, et il va avoir une projection assez massive. Peu de films ont été diffusés à grande échelle depuis que les problèmes de santé et de sécurité ont fermé la plupart des cinémas aux États-Unis en mars dernier. Cela est sur le point de changer car la bagarre très attendue de kaiju aura la plus large sortie en salles de tous les films depuis le début de la pandémie.

Selon plusieurs rapports, Godzilla contre Kong sortira dans plus de 3 000 cinémas en Amérique du Nord. C’est encore plus que Principe avait lors de sa sortie en août 2020. Le thriller de Christopher Nolan, également une sortie de Warner Bros., a fait ses débuts dans un peu plus de 2800 salles. Versions récentes, telles que Tom et Jerry et Personne, ont fait leurs débuts dans entre 1 500 et 2 500 théâtres.

S’il reste à voir à quel point le box-office sera robuste en Amérique du Nord, le fait que ces nombreux cinémas soient même disponibles est un signe positif. Cela a été difficile, c’est le moins qu’on puisse dire, pour les cinémas au cours de la dernière année. La plupart des blockbusters ont été repoussés hors de 2020. Ceux qui sont arrivés n’ont pas rapporté autant d’argent que les exposants auraient pu l’espérer. Mais cette large version donne un peu plus d’espoir que les choses commencent à s’améliorer. Si les recettes au box-office suivent tout au long du week-end, cela pourrait être le plus grand signe de vie que l’industrie ait eu depuis des mois.

Comme le reste de Warner Bros. ‘ Ardoise 2021, la dernière entrée dans le MonsterVerse arrivera à la fois dans les salles et sur HBO Max aux États-Unis. Cela grignotera sans aucun doute les gains potentiels au box-office. Cela dit, Godzilla contre Kong a déjà eu une exposition massive à l’étranger. Il a gagné plus de 70 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours de sortie rien qu’en Chine et a déjà gagné plus de 121 millions de dollars au total. Considérant que Godzilla: le roi des monstres a dépassé 386 millions de dollars dans le monde en 2019, alors que les théâtres seront toujours ouverts dans le monde entier, c’est un bon signe.

Godzilla contre Kong est réalisé par Adam Wingard, mieux connu pour son travail sur des films comme Blair sorcière et Vous êtes le prochain. Millie Bobby Brown et Kyle Chandler reviennent après Roi des monstres. Alexander Skarsgard, Rebecca Hall, Demian Bichir, Julian Dennison, Brian Tyree Henry et Eiza Gonzales sont également à l’affiche.

Le bouche à oreille devrait également aider cette fois-ci. Godzilla contre Kong détient actuellement une cote d’approbation de 80% des critiques sur les tomates pourries. Cela en fait, à l’heure actuelle, le film MonsterVerse le mieux noté à ce jour. Si la situation financière semble bonne lundi prochain, cela ouvrira probablement la porte à de nombreux autres blockbusters pour faire leurs débuts en toute sécurité dans les mois à venir. D’autant que les perspectives ne feront que s’améliorer, avec la montée en puissance de la distribution des vaccins. En effet, nous pourrions enfin être sur une lente ascension vers la normalité. Godzilla contre Kong arrive le 31 mars en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, HBO Max, Streaming