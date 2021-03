Godzilla contre. Kong obtient deux nouvelles collections NFT de BossLogic & Terra Virtua Ltd.

Les NFT font fureur dans le monde de l’art en ligne, et Legendary Entertainment saute sur la tendance pour célébrer leur sortie imminente de monstres à succès Godzilla contre Kong. Ils ont même fait appel au célèbre fan artiste extraordinaire BossLogic pour participer à ce jeu. La collection d’art numérique est de BossLogic avec des objets de collection de Terra Virtua. Le drop NFT sera disponible à partir du 31 mars. Cela marquera le premier drop NFT lié à une sortie cinématographique majeure.

En prévision des images légendaires et du film d’action-aventure épique de Warner Bros Pictures Godzilla contre Kong, Legendary Entertainment lance deux nouvelles collections exclusives NFT (jetons non fongibles) spécialement créées pour les fans et les amateurs d’art. Le célèbre fan artiste Boss Logic et Terra Virtua Ltd offriront chacun deux gammes uniques d’objets de collection numériques qui représentent l’affrontement tant attendu entre ces deux puissants Titans, donnant aux fans une chance de posséder un souvenir unique du film. Godzilla vs Kong prend désormais d’assaut les théâtres à l’échelle internationale, sortira dans les salles américaines le 31 mars et sera disponible pour une durée limitée sur HBO Max. A déclaré James Ngo, vice-président exécutif de la gestion des franchises chez Legendary Entertainment.

« Godzilla vs Kong a connu un lancement incroyable à l’international, et nous sommes ravis d’apporter cette énergie à la blockchain. BossLogic et Terra Virtua sont des partenaires parfaits pour ce projet car ils sont de véritables fans de la marque, incroyablement créatifs et soutiennent un très haut niveau de qualité avec leurs créations. Nous sommes impatients de ravir les fans avec cette collaboration. «

En collaboration avec Legendary Entertainment, Boss Logic apporte une collection NFT exclusive à MakersPlace, marquant la première collaboration du genre avec un grand studio pour la sortie d’un film. Les fans peuvent s’offrir une collection unique d’art numérique mettant en vedette Godzilla, Kong et plus encore, chaque œuvre étant signée et publiée par le créateur et rendue possible par la technologie blockchain.

La collection de sept pièces, organisée par Vincent Harrison de iv Gallery, comprend des pièces intitulées: «God vs. King», «King vs. God», «MachineGod», «Legends will Collide», «One Will Fall», «Godzilla Steps Up »et« Kong Steps Up »- qui seront disponibles pour une durée très limitée pour les fans à partir de 15h30, heure avancée du Pacifique, le 31 mars sur: MarketPlace.com. Pour une bande-annonce présentant un aperçu de la collection Godzilla vs Kong de BossLogic, vous pouvez consulter l’intégration d’Instagram.

Bosslogic avait ceci à dire à propos de la Godzilla contre. Kong NFT drop.

« Je suis plus que ravi de collaborer avec Legendary Entertainment sur un événement aussi épique avec deux des IP les plus précieuses des cinémas réunies pour une expérience bouleversante. En tant que grand fan moi-même, celui-ci est vraiment spécial pour moi. »

Dit Vincent Harrison de la IV Gallery.

« Il s’agit de la première sortie artistique officielle du studio NFT, un témoignage de la pensée avant-gardiste et hors des sentiers battus de Legendary et du soutien des arts sous de nombreuses formes. »

Aussi, pour célébrer Godzilla contre Kong, Terra Virtua a créé une ligne épique d’objets de collection numériques présentant ces icônes cinématographiques, permettant aux fans du monde entier de donner vie aux titans dans des modèles 3D complets. Les amateurs pourront pratiquement faire l’expérience de la force brute de Kong et de l’imposant géant qu’est Godzilla face à face. Ces Titans et autres personnages commenceront à entrer sur le marché Terra Virtua à la date de sortie du film le 31 mars 2021. a déclaré Gary Bracey, cofondateur de Terra Virtua.

« Cette franchise est l’une des marques les plus reconnaissables au monde. Ces personnages sont sur nos écrans depuis plus de 88 ans, donc dire que nous sommes ravis d’apporter ce jumelage de films à notre galerie d’objets de collection numériques Terradome via notre application est un euphémisme. «

Le 31 mars 2021, de Warner Bros Pictures et Legendary Pictures, vient la confrontation tant attendue entre deux icônes de l’aventure épique Godzilla contre Kong, avec Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, avec Kyle Chandler et Demián Bichir, sous la direction d’Adam Wingard, d’après un scénario d’Eric Pearson et Max Borenstein, histoire par Terry Rossio et Michael Dougherty & Zach Shields, basé sur le personnage « Godzilla » détenu et créé par Toho Co., LTD.

Les légendes se heurtent à Godzilla contre Kong alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le destin du monde en jeu. Kong et ses protecteurs entreprennent un voyage périlleux pour trouver sa vraie maison, et avec eux se trouve Jia, une jeune orpheline avec laquelle il a tissé un lien unique et puissant. Mais ils se retrouvent de manière inattendue sur le chemin d’un Godzilla enragé, coupant une bande de destruction à travers le monde. La rencontre initiale entre les deux titans – provoquée par des forces invisibles – n’est que le début du mystère qui se trouve au plus profond du cœur de la Terre. Warner Bros Pictures et Legendary Pictures présentent une production d’images légendaires, un film d’Adam Wingard, Godzilla contre Kong.

Kode Abdo, alias BossLogic, est un graphiste et un artiste concepteur numérique basé en Australie qui a volé le cœur d’Internet avec ses mashups et remix de fan art créatifs. À travers ses œuvres d’art manipulées avec des photos, BossLogic présente une vision unique de certains des personnages les plus emblématiques. Ce qui a commencé comme un pur fan-art a rapidement attiré l’attention de millions de personnes dans le monde, y compris l’équipe de Marvel, Disney et bien d’autres qui ont sauté sur l’occasion de collaborer avec BossLogic sur un certain nombre d’œuvres d’art, y compris des couvertures de bandes dessinées, des affiches de films officielles et bien d’autres. Suite.

Terra Virtua est une plateforme d’objets de collection axée sur le divertissement. Utilisant la technologie blockchain, il fournit une utilité en permettant aux collectionneurs d’actifs numériques d’afficher et d’interagir avec leurs biens virtuels en réalité augmentée, en réalité virtuelle et en 3D sur PC. Tirant parti des dernières technologies mobiles et de jeux, leur mission est d’engager et de connecter des communautés d’utilisateurs basées sur les fans. Terra Virtua (www.terravirtua.io), dont le siège social mondial se trouve à Londres, en Angleterre, a fait évoluer le marché des objets de collection numériques, passant de la simple collecte d’objets virtuels à l’achèvement et à la présentation de collections.

