Godzilla contre. Kong ne se terminera pas par un tirage au sort promet Adam Wingard

Ne vous attendez pas Godzilla contre Kong pour finir par un match nul, comme le réalisateur Adam Wingard promet que la bataille croisée se terminera par un vainqueur définitif. Dans le passé, les deux monstres légendaires s’étaient affrontés dans le film de 1962 King Kong contre Godzilla. Se terminant de manière assez ambiguë, le combat se termine d’une manière qui ne présente pas de vainqueur clair, laissant aux fans le soin de débattre de qui a vraiment gagné.

Parlant de son Godzilla contre Kong à l’IGN Fan Fest, Wingard a rappelé comment King Kong contre. Godzilla s’est terminé par un match nul. Précisant qu’il n’y aura pas de débat sur le gagnant cette fois, le réalisateur a expliqué pourquoi il n’y aura pas de fin ambiguë dans le nouveau film croisé.

« Quand je repense au film original, King Kong contre Godzilla, je me souviens d’avoir eu des conversations avec mes amis, de parler de ce film quand j’étais enfant, et nous débattions encore de qui gagnerait dans un combat, Godzilla ou King Kong. . Et ce film pour un, ne choisit pas vraiment un gagnant. C’est vraiment un match nul. On ne sait pas très bien qui gagne. «

Wingard a ensuite ajouté ceci.

« Je voulais juste que cela ressemble au vrai match. Je voulais que tu t’éloignes de ça. Je voulais qu’il n’y ait plus d’arguments sur le terrain de jeu. C’est le décideur. Tu n’as plus à en débattre. Tu regardes ce film. C’est Godzilla, c’est King Kong. Ils se battent les uns les autres, et l’un gagne, et c’est tout. «

De plus, Wingard a souligné combien il était important pour lui de présenter à la fois Godzilla et Kong comme les versions « définitives » des personnages emblématiques. Il compare la situation à un autre grand film crossover, Batman contre Superman, arguant que cela ne ressemblait pas vraiment au crossover définitif alors que Superman combattait une refonte de Batman après que les fans se soient habitués à la version de Christian Bale. Avec Godzilla contre Kong, Wingard s’est fait un devoir de présenter les versions définitives de Godzilla et de Kong afin que le crossover se sente vraiment comme le match ultime entre les deux.

Quant à savoir qui sera le babyface et qui sera le talon, Wingard taquine que Godzilla sera davantage le méchant. Avec le lézard géant « causant beaucoup de destruction et de chaos », nous verrons Godzilla « faire des choses que vous ne l’avez jamais vu faire auparavant. » Avec la créature gargantuesque qui sévit, il semble que ce sera à King Kong de sauver la situation avec une brutale bagarre de monstres qui durera au moins 18 minutes. Selon toutes les indications, c’est vraiment le nec plus ultra Godzilla contre Kong film que les fans ont passé des années et des années à attendre.

Réalisé par Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri et Eiza Gonzalez. Le film sortira aux États-Unis le 31 mars et à l’international quelques jours plus tôt le 26 mars, à la fois en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de l’IGN.

