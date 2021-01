Godzilla contre. Kong lance Guillermo Del Toro pour un crossover Pacific Rim

Même si le Godzilla Vs. La bande-annonce de Kong pour la dernière entrée dans MonsterVerse de Legendary est arrivée extrêmement tard, l’épopée des images a compensé le retard. Les fans sur les réseaux sociaux ne peuvent pas arrêter de jaillir des visuels impressionnants du film, qui voit les deux monstres de cinéma les plus emblématiques du cinéma à la gorge l’un de l’autre. L’un de ces fans est le cinéaste oscarisé Guillermo del Toro, qui a publié sa réaction à la bande-annonce sur Twitter et a exprimé le désir de voir le MonsterVerse croiser le sien. Pacific Rim la franchise.

«Personnellement, j’aime voir les néons, les batailles navales, la démolition de bâtiments, etc. parce que secrètement – peut-être – l’univers PAC RIM coexiste dans le LÉGENDAIRE Kaijuverse et, peut-être, un jour ils pourront gronder!

2013 Pacific Rim était la lettre d’amour de del Toro au cinéma et à l’anime japonais. Le film a vu l’humanité construire des robots géants connus sous le nom de Jaegers afin de combattre des créatures monstrueuses qui envahissent la Terre depuis une autre planète. Malheureusement, Guillermo del Toro a quitté la franchise après le premier film. Lorsqu’un fan a demandé au cinéaste s’il serait intéressé à revenir dans la série pour faire un film où les Jaegers affrontent Kong et Godzilla, del Toro avait une réponse ferme prête.

« Parler uniquement en tant que fan BTW – AUCUN projet de retour. »

Qu’est-ce qui rend la possibilité d’un Pacific Rim/ Le crossover MonsterVerse est particulièrement alléchant est le fait que les deux franchises appartiennent toutes deux à Legendary. Les films MonsterVerse sont souvent critiqués pour présenter des personnages humains ennuyeux qui n’ont aucun effet sur les monstres ou l’intrigue des films.

Mais cette opinion changerait assez rapidement si les humains recevaient la technologie Jaeger pour frapper Godzilla dans la bouche la prochaine fois qu’il essaierait d’utiliser son souffle atomique. Pacific Rim: soulèvement Le réalisateur Steven S.DeKnight a précédemment confirmé que les pouvoirs en place chez Legendary sont conscients du potentiel de fusion des deux franchises sur le thème de Kaiju, et un film croisé est une possibilité définitive.

« Il y a eu beaucoup de discussions sur cette possibilité [of crossing over]. Ecoutez, je pense que ce serait fantastique que l’univers Pacific Rim rejoigne l’univers Monster de Legendary, cela semble être une étape naturelle. Et une partie du grand plan global après le troisième film dont nous avons parlé est que cela pourrait arriver, c’est toujours une possibilité. Ce n’est de loin pas une certitude; c’est simplement théorique à ce stade, mais en tant que fan moi-même, j’aimerais que cela se produise. «

Pour l’instant, Godzilla et King Kong n’ont pas à s’inquiéter de Jaegers, mais d’un autre type de monstruosité mécanique géante sous la forme de Mechagodzilla, si les indices dans la bande-annonce de Godzilla contre Kong sont une indication. Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive le 26 mars dans les salles et sur HBO Max.

