Godzilla contre. Kong est emballé avec des œufs de Pâques et des hochements de tête dans le film d’action des années 80 à l’original de 1962

Les œufs de Pâques sont une tradition séculaire dans les films de franchise comme moyen de rendre hommage aux films précédents de la série. Le prochain Godzilla contre Kong est une interprétation moderne du genre de films de monstres réalisés au Japon depuis les années 1950. Adam Wingard, qui a réalisé Godzilla contre Kong a récemment affirmé à Screenrant qu’un œuf de Pâques particulier dans le film est un hommage direct à 1962 King Kong contre Godzilla.

L’original King Kong contre Godzilla a vu la majorité de l’action se dérouler au Japon et a officiellement intronisé King Kong, une création occidentale, dans les rangs des monstres Kaiju que le cinéma japonais avait rendus populaires dans le monde entier.

D’un autre côté, alors que GvK continue dans la tradition des films japonais de kaiju, c’est un produit typiquement américain. En tant que tel, il était naturel pour Wingard de parsemer son film de références à la culture pop occidentale dans le domaine du cinéma à succès. Selon le cinéaste, le public pourra trouver des références à de nombreux films d’action des années 80 tout en constatant que le film innove en termes de récit de franchise.

«Les hommages que j’ai eu dans le film étaient davantage basés sur des films d’action et des films à succès des années 80. De toute évidence, il y a des trucs de Jaw; il y a beaucoup de Diehard; les gens ont commencé à ramasser les trucs de Lethal Weapon 2 là-dedans. plus d’oeufs de Pâques, et il y a toutes sortes de choses dans le film.Mais quand il s’agissait de Godzilla et Kong, cependant, j’avais l’impression que les autres films monstervers avaient déjà fait un si bon travail de superposition dans beaucoup de ce genre de hommages passés et ce genre de choses. J’avais l’impression qu’il était maintenant temps d’essayer de percer le plus de terrain possible. Mon point de vue a toujours été: «Essayons de voir ces personnages faire des choses que nous ne les avons jamais vues faire auparavant, autant que possible.' »