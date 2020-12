Godzilla contre. Kong a le budget le plus bas de la franchise MonsterVerse légendaire

L’année prochaine, la plus grande confrontation de l’histoire du cinéma aura lieu, littéralement, lorsque King Kong affrontera Godzilla dans le prochain Legendary. Godzilla contre Kong. Le film servira d’aboutissement à la franchise MonsterVerse du studio qui a débuté en 2014 avec Godzilla. Pourtant, bien qu’il soit le film le plus attendu de la série, Legendary a alloué le moins de budget pour le projet de tous les films MonsterVerse jusqu’à présent.

Selon un rapport du New York Times, Godzilla contre Kong a coûté environ 155 millions de dollars à faire. En revanche, le budget pour Godzilla: le roi des monstres se situait entre 170 et 200 millions de dollars, tandis que le budget de 2014 Godzilla était de 160 millions de dollars, et Kong: l’île du Crâne était de 185 millions de dollars.

Le budget relativement faible pour Godzilla contre Kong semble étrange au début. Après tout, le film promet de livrer l’histoire la plus bourrée d’action du MonsterVerse à ce jour. Non seulement King Kong bats toi Godzilla et le reste de ses frères Kaiju, mais les deux icônes du cinéma monstre devront également faire équipe à un moment donné pour affronter une menace encore plus grande, selon la rumeur, Mechagodzilla. On pourrait penser que Legendary ferait tout son possible pour s’assurer qu’aucune ressource ne soit épargnée pour la fabrication Godzilla contre Kong la version la plus épique d’un match de rancune titanesque qu’il puisse être.

Malheureusement, la vérité est que le MonsterVerse a été loin du succès que le studio avait espéré. Bien que les films de la série se soient comportés correctement, ils n’ont pas apporté de numéros de MCU, à tel point qu’après les performances décevantes au box-office de Godzilla: le roi des monstres, il y avait des rumeurs selon lesquelles toute la franchise pourrait fermer.

Alors que Legendary a décidé d’aller de l’avant avec Godzilla contre Kong, ils essaient clairement de contrôler le budget pour tempérer les attentes du box-office. Dans tous les cas, un budget de 155 millions de dollars n’est pas une raison d’éternuer et plus que suffisant pour que le film présente des visuels VFX à la pointe de la technologie.

Malheureusement, un budget inférieur n’est pas la fin des malheurs de Legendary. Le studio aurait été aveuglé par la décision de son partenaire de distribution WarnerMedia de publier Godzilla contre Kong sur HBO Max en même temps que dans les salles de cinéma, et prévoient maintenant d’engager une action en justice contre Warner pour résoudre le problème, selon Mike Fleming Jr. de Deadline.

« Legendary Entertainment a envoyé ou enverra des lettres légales à Warner Bros dès aujourd’hui, contestant la décision de placer le Dune dirigé par Denis Villenueve dans l’accord HBO Max, et peut-être Godzilla contre Kong aussi. Sur ce dernier, Legendary aurait Netflix était prêt à retirer le film de Warner Bros pour environ 250 millions de dollars, avant que WarnerMedia ne le bloque. Des sources ont déclaré que Legendary n’avait pas été averti avant l’annonce de la semaine dernière que Dune et Godzilla Vs. Kong faisaient partie du plan HBO Max. «

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive le 21 mai 2021, en salles et sur HBO Max. NYTimes a été le premier à rapporter ces résultats.

