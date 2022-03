Godzilla contre Kong 2 sera tourné en Australie cette année

in

La deuxième partie de Godzilla vs. Kong est confirmé et on sait déjà où aura lieu sa production. L’information!

Godzilla contre Kong est l’un des films les plus rentables de 2021 malgré sa sortie en même temps dans les salles et hbo max. L’histoire s’est terminée avec les deux titans unissant leurs forces pour vaincre MechaGodzilla et une trêve difficile entre les créatures géantes avec le retour de Kong sur la Terre creuse où il sert de dirigeant. Maintenant, une deuxième partie du film serait confirmée.

L’entrée suivante de ce qu’on appelle MonstreVerse serait filmé plus tard cette année dans le Queensland, en Australie, le même endroit où le premier combat de monstres a été filmé et Kong: l’île du Crâne. Il semble que la confirmation par le gouvernement australien intervienne quelque temps avant que les studios n’annoncent officiellement qu’ils travaillent sur le projet, a-t-il noté. date limite.

Une suite tant attendue

Mais ce n’est pas la seule nouvelle concernant le développement du MonstreVerse que font-ils Images Légendaires et Warner Bros. maintenant il semble que Apple TV travaille sur une histoire qui rompt avec ce monde à travers un spectacle créé par Chris Black et l’écrivain de romans graphiques Matt Fraction. De quoi parlera l’émission télévisée ?

Selon des informations sur Internet, le programme « Il suivrait une famille qui se bat pour découvrir les secrets et l’héritage qu’ils ont concernant une mystérieuse organisation liée aux titans : Monarch ». Le programme servira sûrement d’excuse parfaite pour voir des créatures plus incroyables comme celles qui ont fait leurs débuts dans les différentes entrées du MonstreVerse où Godzilla et Kong se sont démarqués.

Il semble que le MonstreVerse est en meilleure santé que jamais grâce aux performances de Godzilla contre Kong, un film qui a suscité l’intérêt des amoureux de ces bêtes incommensurables qui sont des personnages de films classiques il y a des décennies. Non seulement cela, la participation de Millie Bobby Brown car Madison Russell a également contribué à faire de ces entrées un succès. La deuxième partie de cette bataille a déjà commencé !

