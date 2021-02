Godzilla (2014) sortira le mois prochain en 4K UHD

Warner Bros a annoncé que Gareth Edwards ‘ Godzilla obtient une nouvelle version 4K Ultra HD chic, juste à temps pour que vous puissiez la revoir avant Godzilla contre Kong.

Le film qui a lancé l’actuel «MonsterVerse» reçoit enfin le traitement 4K Ultra HD. WB a annoncé la relance 2014 de Godzilla lancera au format 4K le 23 mars 2021. C’est juste une SEMAINE avant la sortie de Godzilla contre Kong, ce qui le rend parfaitement prêt pour votre rewatch.

SYNOPSIS

Dans cette épopée d’action de science-fiction réaliste et réaliste, Godzilla revient à ses racines en tant que l’un des monstres les plus reconnus au monde. Réalisée par Gareth Edwards et mettant en vedette une distribution internationale de stars, cette aventure spectaculaire oppose Godzilla à des créatures malveillantes qui, renforcées par l’arrogance scientifique de l’humanité, menacent notre existence même.

Éléments Blu-ray et Blu-ray Ultra HD

Godzilla Ultra HD Blu-ray contient la fonction spéciale suivante publiée précédemment:

MONARQUE: Déclassifié – Découvrez de nouvelles preuves explosives non contenues dans le film qui dévoilent l’énorme dissimulation pour garder secrète l’existence de Godzilla.

Opération: Dragon chanceux

MONARCH: Le fichier MUTO

La révélation Godzilla

The Legendary Godzilla – Entrez dans les coulisses avec des cinéastes et jetez un œil encore plus profond sur les monstres plus grands que nature du film.

Godzilla: Force de la nature

Un tout nouveau niveau de destruction

Dans le vide: le saut HALO

Ancien ennemi: les MUTO