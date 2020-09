Gods & Monsters est renommé dans Immortals Fenyx Rising

Des rumeurs couraient depuis quelques jours selon lesquelles cela Dieux et monstres aventure d’action bien connue d’Ubisoft Québec one Changement de nom devrait recevoir. Maintenant, tout est officiel, car comme l’annonce Ubisoft avec l’annonce d’un autre Ubi Forward, nous recevrons bientôt des nouvelles Immortels Fenyx Rising.

Immortels Fenyx Rising au lieu des dieux et des monstres

L’annonce de la prochaine édition d’Ubisoft Forward dit “[…] ainsi qu’une mise à jour très attendue de notre nouvelle IP, Immortals Fenyx Rising, anciennement connue sous le nom de Gods & Monsters “. Cela a confirmé les rumeurs selon lesquelles le RPG d’action était le Assassin’s Creed Odyssey-Maker a été renommé.

les raisons pour ce changement de nom n’ont pas encore été annoncés. Cependant, le jeu semble s’être éloigné du titre actuel au cours du développement, de sorte que le choix d’un nouveau nom a du sens pour l’équipe de développement.

Dans le jeu, vous explorez les dieux des anciens Grecs. © Ubisoft

À la base, le jeu restera probablement le même de toute façon, et le héros Fenyx combattra toujours des monstres mythologiques au nom des anciens dieux grecs.

Quand est la sortie du jeu? Le jeu devrait sortir plus tard cette année sur PC, PlayStation 4, Google Stadia, Nintendo Switch, Xbox One ainsi que PS5 et Xbox Series X.

Nous ne recevrons probablement d’autres nouvelles et mises à jour qu’à la Ubisoft Forward. Vous pouvez trouver toutes les informations sur l’événement en ligne ici:

