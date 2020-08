Godfall : une longue aperçue du gameplay

Godfall, le jeu d’action-aventure éditée par Gearbox Software pour PC et PlayStation 5, a été présentée plus longuement lors de l’événement “State of Play” de jeudi.

Les joueurs seront récompensés ” pour avoir été agressifs, avoir pris des risques, avoir maîtrisé des combinaisons de combat et avoir dominé la mêlée” a déclaré le développeur Counterplay Games.

Annoncé pour la première fois lors des Game Awards 2019, Godfall n’a pas montré grand-chose depuis, à l’exception de la fuite d’un ancien travail en cours en janvier et d’une bande annonce légèrement plus longue présentée lors de l’événement PS5 Future of Gaming en juin dernier.



Pas de microtransaction

Dans la bande-annonce de jeudi, le directeur du jeu Godfall, Keith Lee, a fait découvrir aux joueurs les cinq différentes classes d’armes du jeu et les capacités spéciales du personnage du joueur, ainsi que la façon dont elles se combinent pour battre tous les boss dans Godfall.

Lee a souligné que tout le butin et l’équipement du jeu sont débloqués grâce au gameplay, sans aucune microtransaction, ni attente de nouveau contenu à livrer ou à patcher. “Tout est dans le jeu dès le premier jour”, a déclaré Lee.

Le studio s’efforce de créer un jeu qui équilibre l’effet de l’équipement et des compétences du joueur, afin que les utilisateurs aient le sentiment d’avoir accompli quelque chose, plutôt que de se reposer uniquement sur la valeur et la puissance de son équipement. Le style de jeu de Godfall privilégie l’attaque à la défense, a déclaré Lee, et les joueurs se retrouvent souvent face à de multiples ennemis.

Godfall n’a pas encore de date de sortie ; son lancement est prévu pour la fin de l’année 2020.