Godfall Primal Update maintenant disponible sur PS5, ajoute du nouveau contenu de fin de partie, du butin et plus

Nous n’étions pas particulièrement friands de Godfall lorsque nous l’avons examiné juste après le lancement de la PS5, mais le jeu a reçu un certain nombre de mises à jour et d’améliorations depuis. Tout juste sorti sur le système de Sony, la grande ‘Primal Update’ du titre promet un nouveau contenu de fin de partie, un nouveau butin et diverses autres améliorations.

Les points officiels de la mise à jour sont les suivants:

Niveaux d’ascension – Permettez-vous maintenant de vous mettre sous tension même après avoir atteint le plafond de niveau, ce qui vous octroie de nouveaux pouvoirs et bonus d’ascension.

– Permettez-vous maintenant de vous mettre sous tension même après avoir atteint le plafond de niveau, ce qui vous octroie de nouveaux pouvoirs et bonus d’ascension. Articles primordiaux – Ajoutez une dimension convaincante à la chasse au butin, en injectant un buff massif au trait principal de l’objet en tant que nouveau modificateur de butin. Vous pourrez voir l’impact de ces effets avec notre nouvel écran de statistiques détaillées du joueur.

– Ajoutez une dimension convaincante à la chasse au butin, en injectant un buff massif au trait principal de l’objet en tant que nouveau modificateur de butin. Vous pourrez voir l’impact de ces effets avec notre nouvel écran de statistiques détaillées du joueur. Tour des épreuves – Les versions régulières et élevées de la tour ont fait l’objet d’une refonte substantielle et d’un contenu élargi comprenant de nouveaux objectifs, de meilleures récompenses, de plus grands défis et des événements surprises qui vous forceront à vous adapter et à tester vos constructions. Cette difficulté accrue fera certainement bon usage de vos nouveaux niveaux d’Ascension et de vos modificateurs Primal.

– Les versions régulières et élevées de la tour ont fait l’objet d’une refonte substantielle et d’un contenu élargi comprenant de nouveaux objectifs, de meilleures récompenses, de plus grands défis et des événements surprises qui vous forceront à vous adapter et à tester vos constructions. Cette difficulté accrue fera certainement bon usage de vos nouveaux niveaux d’Ascension et de vos modificateurs Primal. ToT et ToT ascensionnés maintenant vous choisissez les bannissements, qui sont des effets négatifs sur le joueur. Plus le Bane est difficile, meilleur est le bonus de butin!

Élevé ToT est le seul moyen d’obtenir des éléments primordiaux

Élevé ToT est maintenant fortement condensé: 30 essais au lieu de 100, et fournit beaucoup plus de clés par essai dépassé.

Pierres de rêve – Les pierres de rêve ont subi d’importants changements, notamment un ciblage amélioré du butin et une augmentation des récompenses Electrum. Nous avons également ajouté une toute nouvelle classe d’objets appelée Pierres de rêve volatiles cela peut encore améliorer vos récompenses.

– Les pierres de rêve ont subi d’importants changements, notamment un ciblage amélioré du butin et une augmentation des récompenses Electrum. Nous avons également ajouté une toute nouvelle classe d’objets appelée cela peut encore améliorer vos récompenses. Commerçant Zenun – Zenun est maintenant un fournisseur en jeu qui vous permet d’acheter des armes avec vos ressources en jeu pour vous préparer à vos défis. Rendez-vous au sanctum pour voir ce que Zenun a à votre disposition aujourd’hui!

– Zenun est maintenant un fournisseur en jeu qui vous permet d’acheter des armes avec vos ressources en jeu pour vous préparer à vos défis. Rendez-vous au sanctum pour voir ce que Zenun a à votre disposition aujourd’hui! Plus de qualité de vie – Cette mise à jour de contenu comprend diverses corrections de bogues, des améliorations des armes des joueurs, des améliorations technologiques en coopération et d’autres améliorations de la qualité de vie.

En d’autres termes, c’est probablement le meilleur moment pour sauter dans Godfall si vous êtes totalement nouveau dans le jeu (ou si vous l’avez mis à l’écart pendant un certain temps). Nous sommes tentés de vérifier nous-mêmes. Vous pouvez trouver les notes de mise à jour complètes de Primal Update sur le blog officiel (attention: elles sont massives).

Êtes-vous un fan de Godfall? Peut-être allez-vous vous replonger dans le slasher des pillards avec cette mise à jour? Complétez vos combos dans la section commentaires ci-dessous.