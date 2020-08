Godfall montre son gameplay dans un gameplay complet de State of Play

Il État des lieux nous a laissé comme touche finale de l’événement un gameplay complet de Godfall, l’un des titres qui sortira en Playstation 5 et que les utilisateurs de PC. Le travail de Jeux de contre-jeu qui viendra de la main de Boîte de vitesses Il nous a montré un excellent aperçu de ce que nous pouvons trouver dans le titre qui a vraiment l’air avec une finition graphique impressionnante.

Godfall sera l’une des portes d’entrée de la nouvelle génération que Sony a préparée pour PlayStation 5 et une bonne pierre de touche pour voir à quoi ressemble la nouvelle et tant attendue machine de la société japonaise. Pendant gameplay Nous avons pu remarquer quelques-unes des diverses mécaniques de combat que nous trouverons, divers mouvements et un système de progression avec lequel nous pouvons améliorer nos protagonistesSelon la classe que nous choisissons, pour obtenir de nouvelles armes et armures, ces dernières ont été montrées et seront une grande incitation pour les joueurs.

Nous avons également pu voir certaines des batailles épiques qui auront lieu au cours de l’histoire et comment nous devrons affronter des hordes d’ennemis. De la même manière, un regard sur l’excellente section graphique et le design artistique que l’on peut voir dans Godfall. En revanche, il faut noter que le gameplay montré a été capturé avec un kit de développement PlayStation 5 donc ce que nous avons pu avertir sera quelque chose de très proche de ce que nous verrons le jour du lancement.

