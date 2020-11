Godfall est un Looter-Slasher à la troisième personne, et il est maintenant disponible pour jouer sur PlayStation 5 et sur Epic Games Store. Godfall est un RPG de haute fantaisie dans lequel le monde est divisé en royaumes uniques, chacun avec une propriété élémentaire différente – Feu, Air, Terre et Esprit. Le monde est rempli de chevaliers héroïques et de magie arcanique, alors préparez-vous à vous lancer dans une aventure dans un RPG d’action qui utilise des combats de mêlée à la troisième personne à fort impact avec un accent massif sur les combats rapprochés.

Godfall combien de temps battre

Godfall prendra environ 10 à 12 temps pour le battre, bien que ce nombre puisse facilement être modifié en fonction de combien le joueur souhaite explorer ou même broyer entre les missions du jeu. Si les joueurs veulent souvent explorer la tour des épreuves pour passer au niveau supérieur et débloquer plus d’équipement, cela augmentera le temps de réalisation à environ 15-20 heures.

Comme ce jeu est un looter-slasher, il met fortement l’accent sur le butin, car dans ces types de jeux, vous voulez être comblé de butin; si vous ne l’êtes pas, quelque chose ne va pas du tout. Si vous jouez avec désinvolture à l’histoire principale, attendez-vous à parcourir le jeu facilement pendant 10 heures. Si vous jouez sur des difficultés plus difficiles, cela prendra plus de temps.

Oui, vous avez la possibilité de jouer en coopération avec des amis, mais hélas, cela rend les choses plus faciles d’une manière mais pas d’une autre car le jeu utilise un mécanisme Borderlands-Esque où le jeu augmente en difficulté avec le nombre de joueurs dans votre groupe. Donc, bien sûr, cela modifiera le temps qu’il faut pour terminer.

Au fur et à mesure que vous explorez, il n’y a pas une pléthore de secrets, car ceux-ci mènent généralement à des coffres remplis de butin, ce qui n’est pas une mauvaise chose que le butin est bon! Les seuls objets de collection à trouver sont des fragments de Codex, qui permettent aux joueurs de plonger plus profondément dans le monde, inspiré par Brandon Sanderson et Joe Abercrombie.