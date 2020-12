GoDaddy fait face à des critiques après avoir offert de faux bonus de vacances aux employés

GoDaddy fait face à des critiques du public après avoir envoyé aux employés une fausse prime de vacances.

La société de domaine Internet GoDaddy a été critiquée après avoir envoyé un e-mail à ses employés offrant une prime de travail de vacances qui a fini par être fausse. L’e-mail était un test pour apprendre aux employés à ne pas cliquer sur les tentatives de phishing de pirates potentiels. Spencer Platt / « Joyeuses fêtes GoDaddy! 2020 a été une année record pour GoDaddy, grâce à vous », lit-on dans l’e-mail. « Bien que nous ne puissions pas célébrer ensemble pendant notre fête annuelle des Fêtes, nous voulons montrer notre appréciation et partager un bonus unique de 650 € pour les fêtes! Pour vous assurer de recevoir votre bonus unique à temps pour les fêtes, veuillez sélectionner votre emplacement et remplir dans les détails d’ici le vendredi 18 décembre. « Ken Colburn de Data Doctors a déclaré à 12 News qu’il s’agit d’un type de test important que les entreprises doivent exécuter pour prévenir d’éventuelles violations de la sécurité. « Les employés au niveau de la ligne dans une entreprise ont toujours été en quelque sorte la cible principale des pirates informatiques », a-t-il déclaré. « Les amener à être vraiment beaucoup plus méfiants, c’est une tâche importante. Mais le faire d’une manière qui ne va pas déranger les employés est tout aussi important. » Quoi qu’il en soit, offrir un faux bonus de vacances est une mauvaise idée pour GoDaddy, qui a annoncé des licenciements à l’échelle de l’entreprise, plus tôt cette année. [Via]