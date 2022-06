God Save the Queen : Connaître l’histoire de la chanson des Sex Pistols

Les Pistolets sexuels Ils étaient l’un des groupes les plus influents de la fin des années 1970, responsables de l’introduction du mouvement punk dans toute la Grande-Bretagne. Son single »Dieu sauve la reine » était l’une des bannières de la révolution culturelle qui se vivait à cette époque, à tel point que sa reproduction était même interdite dans les Bbc.

Les paroles et la couverture de la chanson ont été considérées comme un acte de rébellion contre la reine lors de sa sortie, puisque le 27 mai 1977, date à laquelle elle a été publiée, était aussi le 25e anniversaire de l’avènement de la reine, prenant la question comme une grande offense au gouvernement autoritaire. La BBC a qualifié « God Save the Queen » d’exemple de mauvais goût dégoûtant.

Mais malgré les tentatives de différentes maisons de disques et producteurs qui ont refusé de promouvoir le single, le refus collectif a aidé les Sex Pistols et leur manager, Malcom McClaren vendre fin mai et début juillet un total de 150 000 unités par jour. De plus, les jeunes, lassés du mauvais gouvernement, ont décidé de rejoindre le mouvement du groupe, donnant lieu à la création du mouvement Punk.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi Kim Deal s’est-elle séparée des Pixies ?







Le thème écrit par le chanteur du groupe, Jean Lydon, a montré une lettre de malaise général envers la monarchie britannique et une position anti-autoritaire, dans les mots de Lydon lui-même : » J’ai exprimé mon point de vue sur la monarchie en général et sur quiconque vous demande votre obligation sans y penser. C’est inacceptable pour moi. Vous devez gagner le droit d’invoquer mon amitié et ma loyauté. Et vous devez avoir des points de valeur prouvés pour que je puisse vous soutenir. C’est comme ça. »

La chanson avait pour titre principal « No Future », mais il a été décidé de la changer en « God Save the Queen », prenant directement le nom de l’hymne national du Royaume-Uni, étant une offense totale pour de nombreuses sections du Royaume-Uni. public. , en particulier en première juste à l’occasion de l’anniversaire de la reine, où son leadership a été comparé à un régime fasciste, en plus d’un sentiment de rejet de son règne.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Où regarder « Pistol » : la nouvelle mini-série du groupe Sex Pistols







Le batteur des Sex Pistols, Paul Cook, a expliqué que le sujet »n’était pas spécialement secret pour l’anniversaire de la Reine. Nous ne le savions pas à l’époque. Ce n’était pas un effort artificiel d’aller là-bas et de surprendre tout le monde. De même, Lydon a poursuivi cette déclaration en disant :

« Vous n’écrivez pas ‘God Save the Queen’ parce que vous détestez la race anglaise. Vous écrivez une chanson comme ça parce que vous les aimez et que vous en avez marre qu’ils soient maltraités. La piste a également suscité de nombreux débats autour de son classement dans les charts : elle a atteint le numéro un des charts NME au Royaume-Uni et a culminé au numéro deux du classement officiel des singles britanniques, qui a été utilisé par la BBC. Cependant, étant donné le nombre d’unités qu’il vendait au cours de son premier mois, beaucoup de gens doutaient qu’il ait pu rester bloqué en avant-dernière position par hasard.

A cette époque, de nombreuses rumeurs ont circulé selon lesquelles les charts avaient été manipulés par la BBC, car même étant le single le plus vendu du moment, la chanson qui avait la première place était le single de Rod Steward, »I Don’t Want to Parler de ça ».

Quoi qu’il en soit, le groupe Sex Pistols est devenu une légende au sein du mouvement punk, beaucoup acclamant leurs paroles politiques et leur bruit tonitruant dans chacune de leurs chansons. Actuellement vous pouvez voir les premières années de succès du groupe dans le documentaire »Pistol », qui est disponible sur la plateforme Étoile+.