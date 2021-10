God of War Version PC : Kratos combat-il aussi sur les ordinateurs Windows ?

Les jeux « God of War » sont parmi les jeux PlayStation les plus populaires de tous les temps.

La dernière partie de 2018 en particulier impressionnée par son gameplay et son histoire. Mais y a-t-il un espoir pour les fans de Kratos sans console Sony ? Ici, vous pouvez savoir si une version PC est prévue – et ce que vous pouvez jouer en remplacement jusque-là.

Le rêve de nombreux joueurs sur PC se réalise enfin : après le portage PC de « Horizon Zero Dawn » et la sortie PC annoncée de « Uncharted 4 », « God of War » apparaîtra enfin pour les ordinateurs Windows. La sortie de l’ancien chef-d’œuvre exclusif à la PS4 est lancée 14 janvier 2022. Vous pouvez déjà admirer ici le trailer d’annonce de la version PC de « God of War« .

Ceci est connu de la version PC « God of War »

« God of War » sera disponible le 14 janvier sur Steam et Epic Games Store. Les acheteurs de la version PC reçoivent les objets bonus suivants en plus du jeu :

Ensembles d’armures de vœux de mort pour Kratos et Atreus

Gardien de l’exil Conception de signe

Conception de signe Bouclier de poing de forgeron Conception de signe

Conception de signe Bouclier d’âme des albums de lumière Conception de signe

Conception de signe Conception du bouclier de Dökkskjöldur

En termes de graphisme, les propriétaires de PC peuvent s’attendre à de nombreuses améliorations par rapport à la version PS4. Quiconque possède une carte graphique aussi puissante peut compter sur une résolution 4K native avec fréquence d’images illimitée Soyez heureux. Avec des paramètres graphiques étendus, « God of War » devrait également être jouable sur des systèmes plus faibles. À l’exception de l’espace de stockage requis de 80 Go, aucune autre configuration matérielle requise n’est connue à ce jour.

God of War est beaucoup plus impressionnant sur PC que sur PS4.



Image : © Sony 2021



Le développeur Santa Monica Studio promet ombres à plus haute résolution et réflexions améliorées sur l’espace de l’écran (SSR). Comme une méthode d’affichage des réflexions a déjà été implémentée avec le SSR, le lancer de rayons ne sera probablement pas utilisé. De plus, devrait Occlusion ambiante de vérité au sol (GTAO) et S.Occlusion directionnelle spatiale (SSDO) assurer une occlusion ambiante particulièrement réaliste (shading). Les joueurs équipés d’un moniteur ultra-large peuvent s’attendre à la prise en charge du format d’image 21: 9.

Toute personne possédant une carte graphique Nvidia peut utiliser DLSS bénéficier et ainsi obtenir une haute résolution et une fréquence d’images élevée sous un même toit. En plus de cela, Nvidias sera également Technologie réflexe prend en charge, ce qui garantit un retard d’entrée plus faible.

« God of War » pour PC peut être joué avec une souris et un clavier ainsi qu’avec une manette. En plus des contrôleurs Dualshock 4 et Dualsense de Sony, toute une gamme d’autres manettes de jeu sont également prises en charge.

Que vous contrôliez Kratos et Atreus sur le PC avec une souris et un clavier ou un contrôleur, c’est à vous de décider.



Image : © Sony 2021



Alternatives « God of War »: Avec ces jeux, vous passerez le temps d’attente

Pour que vous ne vous ennuyiez pas jusqu’à la sortie PC de « God of War », nous avons quelques alternatives pour vous à ce stade qui adouciront un peu votre temps d’attente.

Jouez à la franchise God of War sur PC via PS Now

Depuis quelque temps déjà, le service de jeux en nuage de Sony PlayStation Now vous permet de diffuser des jeux pour PS3 et PS4 dans le cadre d’un abonnement mensuel – non seulement sur PS4, mais aussi sur PC. Malheureusement, « God of War » (2018) n’est actuellement pas dans la sélection de jeux disponibles, mais tous les autres jeux de la série « God of War »:

« Dieu de la guerre HD » (PS3)

« God of War 2 HD » (PS3)

« God of War 3: remasterisé » (PS4)

« Dieu de la guerre : Ascension » (PS3)

« God of War: Chains of Olympus » (PS3)

« God of War: Ghost of Sparta » (PS3)

Jeux avec un gameplay ou un cadre similaire à « God of War »

« Assassin’s Creed Valhalla » se rapproche le plus du cadre et du gameplay de « God of War ».



Image : © Ubisoft 2021



Si le gameplay et les graphismes des parties classiques de « God of War » sont trop démodés pour vous, nous avons pour vous quelques jeux PC qui sont dans la même veine que « God of War » en termes de jeu ou de décor.