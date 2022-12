God of War, série Prime Video : sur quoi portera l’histoire de la première saison

Le responsable de la télévision chez Amazon Studios, Vernon Sandera expliqué dans quelle direction la série de »Dieu de la guerre » dans sa première saison, précisant que le showrunner Rafe Judkins et les scénaristes Marc Férus Oui Faucon d’Ostby ils essaieront de s’en tenir au matériel source, mais aussi de développer davantage l’histoire.

« Au centre de tout cela se trouve cette histoire de parents, d’enfants et de familles, dans ce paysage gigantesque et épique », a déclaré Sanders. « Donc, ce que Rafe, Mark et Hawk ont ​​imaginé pour la première saison, et pour la série, je pense, est incroyablement fidèle au matériel source et également convaincant en soi. »

» Si vous n’avez jamais joué au jeu, vous tomberez amoureux de la série et des personnages, tout le monde est le bienvenu. Nous pensons donc que ça va être énorme », a-t-il poursuivi.

Lorsque Prime Video a annoncé pour la première fois qu’il serait impliqué dans une série « God of War », il a confirmé que plusieurs membres de l’équipe créative du jeu PlayStation seraient à bord en tant que producteurs exécutifs, y compris le réalisateur Cory Balrogle développeur Yumi Yang et le producteur Jeff Ketcham.

« C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps avec Mark et Hawk », a déclaré Judkins alors qu’il était enthousiasmé par la série « God of War ». « C’est vraiment excitant. J’adore les jeux vidéo, j’adore travailler avec ces deux gars, ils sont géniaux, très intelligents. Je suis sûr que beaucoup d’autres sont et seront également fans. »

Le premier jeu de la franchise « God of War » est sorti en 2005 sur PlayStation 2, à la suite de Kratos, un soldat spartiate chargé de tuer Ares, le dieu de la guerre. Cependant, la franchise a connu un redémarrage avec le jeu 2018 du même titre » God of War », développé par Studio Santa Monica.

Dans ce nouveau jeu, nous avons vu Kratos avec son fils Atreus, ayant pour mission d’emmener les cendres de la femme de Kratos au sommet d’une montagne. Bien que peu de détails soient connus sur la série « God of War », il a été dit que l’histoire de la série se concentrera davantage sur le jeu de 2018.

Prime Video n’a pas encore confirmé la date de sortie de la série « God of War ».