God of War remporte le grand sondage d’IGN sur le meilleur jeu vidéo de tous les temps

64 jeux vidéo sont entrés, et il n’en reste plus qu’un : God of War a été élu meilleur jeu vidéo de tous les temps par les lecteurs d’IGN. En battant Grand Theft Auto V en finale, les votes ont été recueillis sur divers sites de médias sociaux et sur le site Web d’IGN lui-même. Sur Twitter, 63,2 % des 120 390 verdicts ont opté pour God of War, 63 % des 273 000 utilisateurs de YouTube ont choisi le dernier jeu de Kratos et 57 % des abonnés Instagram ont choisi l’exclusivité PS4. God of War remporte donc confortablement la victoire.

Bien qu’il s’agisse d’un résultat fantastique pour Sony Santa Monica, les sondages menés au cours des dernières semaines n’ont pas été sans controverse, provenant notamment de ceux qui ont joué à des jeux avant PS2. Par exemple, Rise of the Tomb Raider beat Half Life 2 au tout premier tour. Oui, 52% des votes ont vraiment choisi Rise of the Tomb Raider au lieu du classique Half-Life 2. Une folie complète et totale. Puis Batman: Arkham City a battu Super Mario 64, Pokémon Jaune, et Dark Souls pour atteindre les demi-finales. Il a ensuite été confortablement écarté par le finaliste Grand Theft Auto V.

Voici l’ensemble du support :

Il y a peut-être eu des résultats discutables dans les tours préliminaires, mais au moins le vainqueur a quelque peu de sens. God of War est considéré comme l’un des meilleurs jeux sur PS4, et avec la suite God of War Ragnarok qui apparaît lentement, il pourrait même être battu à cette époque l’année prochaine.