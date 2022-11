God of War Ragnarök, Sonic Frontiers et les meilleures sorties de jeux vidéo en novembre 2022

Bien que beaucoup considèrent que ce 2022 n’a pas eu autant de grosses sorties en termes de jeux vidéo, les saisons d’automne et d’hiver cherchent à se rattraper avec de nombreuses nouvelles sorties passionnantes, avec de grandes franchises comme »Dieu de la guerre » O »Sonic l’hérisson » en avant-première de nouvelles livraisons.

Même le début du mois de novembre verra la sortie de certains des jeux les plus attendus de tous les temps, y compris des jeux de tous types de genres, qui conviendront à tous les types de joueurs. Ceux-ci sont le nouveaux jeux vidéo qui sortiront courant novembre 2022.

Première de Sonic Frontiers : 8 novembre







Bien que la plupart des jeux » Sonic the Hedgehog » aient été critiqués pour leur manque de contenu ou leurs mécanismes de jeu moins raffinés, » Sonic Frontiers » emmènera le hérisson bleu dans un environnement de monde ouvert pour la première fois, explorant le cadre passionnant de les îles Starfall.

Ici, Sonic devra secourir ses amis en résolvant toutes sortes de mystères sur les îles et collecter les Chaos Emeralds. » Sonic Frontiers » a l’intention de révolutionner la formule des jeux 3D Sonic, étant l’un des épisodes que de nombreux fans attendent depuis longtemps.

»Sonic Frontiers » sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5Xbox One, Xbox série X|S et PC.

Première de God of War Ragnarok : 9 novembre







» God of War Ragnarök » est la suite du redémarrage acclamé en 2018 de la franchise » God of War », suivant à nouveau le voyage de Kratos et de son fils Atreus. Reprenant l’histoire quelques années après la fin du premier jeu, la suite très attendue verra père et fils survivre à Ragnarök, l’apocalypse prophétisée.

Développant le premier jeu, » Ragnarök » permet aux joueurs d’explorer l’ensemble des Neuf Royaumes et d’affronter des ennemis tels que les légendaires dieux nordiques Thor et Odin. Le jeu sortira exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Pentiment Première le 15 novembre







»Pentiment » est le dernier jeu de la société de production Obsidian Entertainment, le développeur derrière »Fallout: New Vegas » et »The Outer Worlds ». Comme les autres jeux de l’équipe, ce titre se concentre sur une aventure narrative axée sur le développement du personnage et le dialogue.

Les graphismes du jeu sont remarquables pour être inspirés de manuscrits illustrés du XVIe siècle, l’histoire se concentrant sur une ère charnière de changement politique et religieux dans l’histoire européenne. »Pentiment » sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Première de Goat Simulator 3 : 17 novembre







Un jeu pour passer un bon moment qui continue le grand succès du premier opus sorti en 2014. »Goat Simulator 3 » élargit l’idée d’être une chèvre au milieu d’un monde ouvert, donnant désormais la possibilité de jouer avec d’autres joueurs dans un mode multijoueur.

Plein de farces pour passer du temps avec d’autres amis, ce nouvel opus laisse les jeux de côté tout série et les invite à se ridiculiser. »Goat Simulator 3 » sortira sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

Pokémon Scarlet et Purple Premiere : 18 novembre







Pokémon présentera sa nouvelle génération avec »Scarlet and Purple ». Bien que « Pokémon Legends : Arceus » soit sorti plus tôt cette année, ces nouveaux titres introduiront de nouvelles créatures Pokémon aux joueurs, ainsi qu’une nouvelle région qui pourra être explorée en coopération avec d’autres joueurs.

Le titre se distingue pour reprendre le monde ouvert de »Pokémon Legends », permettant aux joueurs d’explorer la vaste région de Paldea à travers l’un de ses itinéraires, avec de nouvelles mécaniques telles que la teracristallisation. « Pokémon Scarlet and Purple » sortira exclusivement sur Nintendo Switch.