God of War Ragnarok reporté à 2022 pour PS5, confirme Sony

Dans le cadre d’un nouveau message de questions-réponses sur le blog PlayStation, le responsable des studios PlayStation, Hermen Hulst, a confirmé que God of War Ragnarok sera désormais lancé sur PS5 en 2022. C’est un retard que nous pensions tous arriver, mais maintenant il est gravé dans le marbre. En discutant des dates de sortie en ces temps incertains, Hulst a déclaré: « Et pour God of War, le projet a commencé un peu plus tard. Nous avons donc pris la décision de repousser ce jeu à l’année prochaine, pour nous assurer que Santa Monica Studio peut livrer l’incroyable jeu God of War auquel nous voulons tous jouer. »

Santa Monica Studio a ensuite développé l’actualité sur Twitter, écrivant : « Nous restons concentrés sur la fourniture d’un jeu de qualité supérieure tout en maintenant la sécurité et le bien-être de notre équipe, de nos partenaires créatifs et de nos familles. Dans cet esprit, nous avons pris la décision de déplacer notre fenêtre de sortie à 2022. »

pic.twitter.com/LLXnEof2Lg– Santa Monica Studio recrute (@SonySantaMonica) 2 juin 2021

De retour sur le blog PlayStation et Hermen Hulst a déclaré: « Avec ces choses, quelque chose doit donner. Cela ne peut pas être la qualité de nos titres, et ce ne sera sûrement pas la santé ou le bien-être de notre incroyable équipe. » Il est également indiqué qu’Horizon Forbidden West est « sur la bonne voie pour sortir cette saison des vacances », mais ce n’est pas tout à fait certain pour le moment.