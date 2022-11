Avec l’action aventure Dieu de la guerre Ragnarok partez à l’aventure Kratos et Atrée dans le grand nord et les deux héros contre leur gré le récupèrent avec toutes sortes de pouvoirs divins du Mythologie nordique faire, comme ça fimbulhiverqui joue un rôle très particulier en début de partie.

God of War Ragnarok : Qu’est-ce que Fimbul Winter ?

Si vous Dieu de la guerre à partir de 2018, le terme Fimbulwinter peut encore vous sembler familier, car il était déjà utilisé dans le prédécesseur par nul autre que mimir mentionné. La rafale de neige a commencé lorsque le dieu de la guerre Baldur vaincu et n’a fait que se renforcer depuis.

Selon le sage, la détérioration rapide du temps est un présage, ce qui surprend un peu Kratos, car il peut difficilement imaginer qu’un hiver normal puisse être un présage. Mais cet hiver est tout sauf normal, comme le lui explique Mimir. Parce que l’hiver Fimbul devrait trois étés entiers envergure.

En fait, le terme vient de la mythologie nordique et dérive du mot vieux norrois Filbulvetr commencer quoi autant que Grand hiver moyens. C’est la première des quatre catastrophes eschatologiques qui inaugurent la chute des dieux, que nous, en tant que Ragnarök connaître.

Selon la tradition, le Fimbulwinter est un période glaciaire particulièrement désagréable avec trois hivers rigoureux sans été entre les deux. Le phénomène météo captive beaucoup de neige, de gelée mordante et de tempêtes de verglasque pratiquement aucun être humain ne peut survivre. En fait, selon la légende, seules deux personnes devraient survivre, Lif et Lifthrasir.

Hormis le fait que le Fimbulwinter annonce Ragnarök, on apprend dans le prédécesseur de « God of War Ragnarök » que cet événement devrait effectivement encore être loin, oui les actes de Kratos les choses se sont considérablement accélérées et maintenant la chute des dieux est en avance sur tout Père Odinjuste avant.

God of War Ragnarök: L’hiver Fimbul dans l’histoire

Bien que le Fimbulwinter provienne de la mythologie nordique et ne soit donc guère à prendre au sérieux, de nombreux scientifiques supposent que l’événement est son origine dans l’histoire notre planète a. En fait, il existe plusieurs approches qui tentent d’expliquer d’où vient cette légende.

Changement climatique à la fin de l’âge du bronze nordique en Scandinavie

Anomalie climatique 536-550 qui a duré quatre à cinq ans

Éruption du volcan Eldgjá en 939 et 940

Le dernier événement en particulier aurait en fait pu conduire à la légende glaciale, du moins cela parle pour cette thèse chronologiquement proche du temps autour de 1000, dans lequel le contenu de Ragnarök a été créé selon l’état actuel des connaissances. Il est donc tout à fait possible que cet hiver rigoureux Expériences des colons islandais reflète.

Cependant, on ne sait toujours pas exactement quel rôle Fimbulwinter joue vraiment dans la mythologie. Le skald islandais (poète) Snorri Sturluson mentionne cette période glaciaire dans le Edda en prose comme un prélude à Ragnarök, mais dans la chanson Wafthrudnir le Chansons Edda il est utilisé comme synonyme de apocalypse d’occasion.

De nos jours, certains habitants de certains pays scandinaves le qualifient d’extraordinaire hivers durs, froids et aussi longs comme fimbulhiver. Dans « God of War Ragnarök », il est bien sûr bien plus que cela et quiconque avance dans l’histoire découvrira bientôt quels événements ont conduit à cela événement glacial suivre.

