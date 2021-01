God of War Ragnarok pourrait être publié sur PS4 et PS5

Depuis l’année dernière, nous savons officiellement que Sony Santa Monica sur une nouvelle partie God of War travaux, qui devraient apparaître cette année. L’aventure Kratos est probablement le surnom Ragnarok porter et est pour PS5 approuvé. Voir tout le monde PS4-Joueur mais dans le tube?

God of War Ragnarok ne vient peut-être pas seulement sur PS5

Non, pense Créateur de la série David Jaffe. Le réalisateur du tout premier jeu « God of War » est certain: « Ragnarok » sortira sur PS4 et PS5.

Cela deviendrait Stratégie cross-gène ajustement que Sony conduit actuellement. La plupart des gros titres PS5 de Sony n’apparaissent pas exclusivement pour la console de nouvelle génération, ils sont reçus une autre version PS4 donné.

Il en est de même avec le récemment publié Spider-Man: Miles Morales et avec l’annonce Horizon Forbidden West.

Ce n’est pas la première fois qu’une version PS4 de God of War: Ragnarok est discutée: Il y a environ deux mois nous rapportions À propos d’une déclaration du patron de PlayStation, Jim Ryan, qui a provoqué des rumeurs sur une libération inter-gène du nouveau « God of War ».

Pourquoi une sortie PS4 serait intelligente pour Sony

La base des joueurs PlayStation 4 est très grande, ronde 113 millions de consoles PS4 ont été vendus. La PS5, en revanche, a goulots d’étranglement extrêmes de livraison. D’un point de vue financier, ce serait une décision judicieuse pour Sony de mettre ses propres titres à la disposition du plus grand nombre possible de joueurs.

Pouvez-vous croire la déclaration de David Jaffe?

David Jaffe est beau N’a pas été impliqué dans la série « God of War » depuis des années ou chez Sony Santa Monica. Actuellement responsable Cory Barlog les aventures du dieu populaire de la guerre. Par conséquent, la déclaration de Jaffe est plus une spéculation. Il est peu probable qu’il ait des informations internes tangibles sur le développement.

On peut supposer que la déclaration de Jaffe est plus liée à la stratégie de Sony, la Joueurs PS4 encore suffisamment pour utiliser.