God of War Ragnarok: les fans soupçonnent des indices dans une nouvelle image Twitter

OPI Gel Color Collection Shine bright - All A'twitter in Glitter 15ML

OPI Gel Color Collection Shine bright - All A'twitter in Glitter Découvrez la nouvelle collection Shine Bright d'OPI. Les teintes sublimes, festives et scintillantes de la collection d'OPI, spécialement créées pour les fêtes de fin d'année, sublimeront votre look ! Elégance et glamour seront au rendez-vous. Les vernis semi-permanents professionnels Gel Color d'OPI sont conçus pour catalyser intégralement sous lampe, de la base à la finition en 30 secondes par pose. Choisissez parmi plus de 160 teintes et retrouvez votre nuance de vernis OPI préférée en Gel Color. Tenue et brillance jusqu'à 14 jours. Craquez pour les 15 nuances de la collection Shine Bright : Naughty or Ice ? Snowfalling for You This Shade is Ornamental ! Dressed to the Wines This gold sleighs me Gingerbread Man Can Merry in Cranberry Red-y For the Holidays Let's Take an Elfie Tinsel 'Lil Star To All a Good Night Heart and Coal All A'twitter in Glitter Bling It On ! Puttin' on the Glitz Application : 1. Une base pour protéger et faciliter l'adhésion 2. Une couleur ultra facile et rapide à appliquer 3. Un top coat 100% formule gel pour une couleur profonde brillante ou mate Catalyser 30 secondes sous lampe à chaque étape Contenance : 15ml