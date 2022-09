God of War Ragnarök : Les 6 meilleurs faits sur le prochain hit PlayStation

Virilité nordique, dieux berserkers et action palpitante : Dieu de la guerre Ragnarok arrivera bientôt sur les consoles PlayStation et le boucher des dieux, Kratos, montrera au monde Asen autour de Thor où le marteau est suspendu. Dans cet aperçu nous vous présentons le 6 meilleurs faits sur le nouveau point fort de PlayStation avant de.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Découvrez la grande finale de la série actuelle God of War

La dernière tant attendue Dieu de la guerre-Partie a le surnom Ragnarök. Et c’est là que toutes les cloches devraient sonner. Parce que cela ne signifie rien d’autre que : ce sera la grande finale de la série actuelle « God of War ».

Ragnarök (en anglais : « Twilight of the Gods ») fait référence à la chute du royaume nordique des dieux. Une apocalypse qui plonge tout le monde nordique dans l’abîme. et Kratos tel que Atrée ne sont pas seulement au milieu de cela, ils sont aussi à blâmer pour la misère surnaturelle. Après tout, Magni, Modi et Baldur ont déjà été exécutés par le Spartiate et son fils, et Ragnarök a donc été annoncé.

Thor et compagnie doivent donc s’habiller chaudement. Déjà dans les premières images, nous voyons des signes de la chute prochaine d’Asgard. De la fimbulhiver pose sa couverture de neige froide et implacable sur la terre et selon la mythologie nordique, le Ragnarök éponyme nous attend à la fin de cette longue période glaciaire. Pour Odin, le père des dieux, on est comblé prophétie dévastatrice: Un esprit blanc, à savoir Kratos, est censé déclencher la fin du monde avec son fils et bien plus tôt qu’initialement supposé.

Les nouveaux pouvoirs d’Atreus

Un gros accent sera mis sur la suite Atrée être placé. Le descendant de Kratos et sa défunte épouse Faye seront la force motrice de l’intrigue. Après tout, le prédécesseur s’est terminé avec la grande révélation qu’Atreus a en fait eu sa mère Loki a été appelé et donc en tant que demi-dieu et demi-géant, il y a clairement plus de pouvoirs qui sommeillent en lui qu’il ne le soupçonne.

© Sony Interactive Entertainment

Atreus était déjà capable de le faire dans la lutte contre Baldur serpent du monde appel à l’aide, qui dans les mythes est un descendant de Loki. Nous pouvons être curieux de voir comment les pouvoirs d’Atreus se sont développés dans le successeur. Après tout, nous avons déjà pu obtenir quelques impressions de gameplay dans les premières scènes de « God of War Ragnarök », qui montrent comment Atreus, qui est maintenant devenu un jeune homme, est beaucoup plus efficacement impliqué dans les combats et, en en plus de l’arc et de la flèche, aussi pouvoir magique les usages.

En tout cas, Atreus connaît maintenant sa véritable identité et est après son propre détermination recherche et réponses sur Ragnarok.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Affrontez de nouveaux ennemis divins

Après Kratos ça Panthéon grec nivelé le sol, le guerrier cendré s’est retrouvé dans les royaumes du nord. En fait, non pas pour donner à nouveau des coups, mais pour vivre une vie en exil avec sa nouvelle famille.

Mais comment pourrait-il en être autrement, les mythes entourant le boucher des dieux se sont propagés au-delà des frontières de la Grèce et il doit involontairement rivaliser avec la progéniture d’Odin, Baldur. la Monde nordique des dieux est (de plus en plus) mélangé et Kratos se fait des ennemis de haut rang. Les fils de Thor, Magni et Modi, et la mère de Baldur, Freya, font de Kratos un ennemi.

© Sony Interactive Entertainment

Dans la dernière ramification, pour la première fois, cela devient une bataille entre Thor lui-même et Kratos viennent. De la dieu du tonnerre n’a été taquiné que dans une courte cinématique du spin-off précédent et les fans attendent depuis des charbons ardents pour l’épopée Rencontre de Mjolnir et de la hache Léviathan.

Un autre antagoniste très attendu : Père Odin. Il est certain que le souverain du monde nordique des dieux apparaîtra dans « God of War Ragnarök ». Et il est peu probable qu’il rate l’occasion de laisser Kratos ressentir son pouvoir.

De puissants alliés pour Kratos et Atreus

Kratos et Atreus peuvent alliés puissants espérons s’ils veulent arrêter Thor et Ragnarok. D’une part, il y a le dieu de la guerre des royaumes nordiques : Tyr. Il connaît bien mieux les points faibles d’Odin et de Thor que Kratos et peut aider pour empêcher le Ragnarok. Cependant, il est déclaré mort par Odin et semble avoir disparu de la surface de la terre.

Tyr abrite comme Dieu de la guerre une grande puissance et semble être tombé en disgrâce auprès d’Odin. Mais il est déjà clair que Tyr est toujours en vie et rencontrera Kratos et Atreus. La première bande-annonce montrait que Tyr était enfermé. Kratos libère le grand dieu de la guerre et propose d’accompagner le duo dans leur quête.

© Sony Interactive Entertainment

De plus, un être spécial a été révélé dans « God of War Ragnarök », qui a longtemps été perplexe quant à savoir s’il pouvait être un allié. Il a d’abord été indiqué que le Loup géant Fenrir se battrait contre Kratos et Atreus, cependant, des coupures de presse récentes montrent que le Fenriswolf pourrait même être amical avec l’équipe père-fils.

Cela correspondrait également à la mythologie nordique, dans laquelle Fenrir (comme le serpent du monde avant lui) en tant que descendant de Loki est illustré. Certes, les fans devraient être très impatients de voir apparaître le célèbre ami à quatre pattes dans le prochain match.

© Sony Interactive Entertainment

Le monde du jeu est immense

Dans God of War Ragnarok, nous serons avec Kratos et Atreus les neuf mondes de la mythologie nordique Peut voyager. Ceux-ci sont:

Midgard : le monde des hommes

Alfheim : Royaume des Elfes

Helheim : royaume des morts

Jötunheim : royaume des géants

Muspelheim : Royaume du Feu

Niflheim : royaume de glace

Asgard : Royaume des Ases

Svartalfheim : royaume des nains

Vanaheim : Royaume des Vanes

Asgard, Svartalfheim et Vanaheim nous ne pouvions pas entrer dans le prédécesseur et seront donc tout neufs pour la nouvelle aventure.

à Svartalfheim c’est à propos de ça royaume des nains, donc la maison actuelle des deux forgerons Sindri et Brok. De plus, Kratos et Atreus rencontreront d’autres personnages.

Vanaheim est le la maison des vans, une race de dieux qui serait encore plus ancienne que les Ases. Dans le passé, les deux races auraient mené une guerre qui s’est terminée par un accord de paix. On dit que les Vanir sont très habiles, attachés à la nature et sages. De plus, ils vivront éternellement.

Asgard est le Résidence des Ases, la race de dieux à laquelle appartiennent Odin, Thor et Baldur. Le royaume céleste d’Asgard est au-dessus du bigel avec le monde terrestre Midgard connecté, mais le Bifrost doit être détruit pendant Ragnörk par le géant du feu et dirigeant de Muspelheim Surtur. Du moins c’est comme ça que ça s’est passé dans la mythologie. Dans « God of War », Kratos utilise le Bifrost pour voyager entre les différents mondes.

Le monde du jeu est tellement plus étendu et plus grand que dans le prédécesseur. En plus des mondes nouvellement ajoutés, les zones déjà connues seront probablement étendues à nouveau. Selon le créateur de la série David Jaffe, GoW Ragnarök offrira environ « 40 heures de gameplay ».

Deux éditions Collector et une DualSense spéciale

Pour les plus grands fans, l’éditeur Sony et le studio de développement Sony Santa Monica ont quelque chose de très spécial en magasin : la nouvelle aventure de Kratos sera créée par deux éditions collector et une contrôleur spécial DualSense accompagné du look « God of War ».

la Edition collector comprend le jeu sous forme de code, un livre d’acier, des sculptures des jumeaux Wanen, un jeu de dés nain, du contenu dans le jeu et comme point culminant une réplique du marteau de Thor Mjölnir.

© Sony Interactive Entertainment

Le plus étendu Édition Jotnar Comprend également un jeu de dés Broks, une carte en tissu Yggdrasil, un anneau Draupnir et un disque vinyle avec la musique de Bear McCreary, qui fournit la bande originale des deux jeux God of War actuels.

© Sony Interactive Entertainment

Un spécial DualSense dans le style de God of War Ragnarok sera également disponible : ce contrôleur PS5 brille en blanc et bleu foncé et a été décoré de la ressemblance de deux loups sur le devant.

© Sony Interactive Entertainment