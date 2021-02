God of War Ragnarök: le réalisateur commente la sortie et demande aux fans d’être patients

Dieu de la guerre 2 a été nommé lors de l’événement PS5 Ragnarok annoncé l’été dernier et de nombreux fans espéraient le plus récent État des lieux pour voir quelque chose de nouveau sur l’aventure Kratos. Malheureusement, Ragnarök n’était pas là, mais le réalisateur Cory Barlog commente le jeu sur Twitter et en a un message clair aux fans.

Sortie de God of War Ragnarök: Cory Barlog trouve des mots clairs

Quand God of War Ragnarok sortira-t-il? C’est probablement la question la plus brûlante sur la nouvelle aventure du dieu de la guerre de Sparte, qui bouscule désormais la mythologie nordique. Ragnarök a été annoncé pour 2021, mais il y a doutes motivés à propos de si la période de libération (que vous avez choisie de manière très optimiste) peut être respectée.

Directeur Cory Barlog et son équipe a travaillé sans relâche sur le titre chez Sony Santa Monica et jusqu’à présent, rien n’a divulgué au public, à l’exception du petit teaser de l’événement PS5. Maintenant il y en a enfin un nouveau message de Barlog sur Twitter:

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça … (certainement pas moi puisque je n’en ai jamais entendu parler) mais … LORSQUE. SON. FAIT.❤️ (ayez confiance que c’est ce qu’il y a de mieux pour tout le monde) pic.twitter.com/DVE6hQ9BVA – Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) 25 février 2021

Patience, c’est mieux pour tout le monde

Le message de Barlog aux fans est clair. Vous souhaitez vous concentrer pleinement sur le développement et une Produit de qualité livrer, au lieu d’augmenter les attentes des fans incommensurablement à l’avancequi alors ne pouvait pas être respecté. De plus, l’équipe ne semble pas vouloir se mettre sous la pression des attentes des fans, car alors peut-être un jeu hâtif et inachevé il sortirait. Ceci est surtout montré dans la dernière phrase « Croyez-moi, c’est mieux pour tout le monde ».

Il se peut que Barlog soit indirectement responsable du lancement très cahoteux de Cyberpunk 2077 qui fait appel à ceux qui ont des attentes trop élevées des fans et finalement à un jeu inachevé souffert.

Avec Dieu de la guerre Sony Santa Monica a déjà prouvé les priorités du studio. Bien que le jeu ait été définitivement reporté avant son apparition définitive en avril 2018, nous avons eu une aventure d’action qui a reçu les meilleures notes dans le monde entier (Metascore a 94 ans) et même gérée sans un gros patch du premier jour. En général, il y a eu relativement peu de mises à jour du jeu à ce jour. « God of War: Ragnarök » a apparemment besoin de quelque chose d’autre, mais comme le dit le proverbe: les bonnes choses prennent du temps.